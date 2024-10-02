Ankara Etimesgut su kesintisi 16.00’ya kadar Ayyıldız Mahallesi’nde devam edecek

02 Ekim 2024 15:27 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 15:36

Ankara su kesintilerinin ne zaman biteceği belli oldu. ASKİ aracılığıyla gün içerisinde Etimesgut, Beypazarı ve Ayaş ilçelerinde su arızalarının saat kaçta sona ereceğini öğrenebiliyoruz.

ASKİ, her gün nerede ve saat kaçta suların kesileceğini paylaşıyor. 2 Ekim Çarşamba günü meydana gelen kesintilerin sona ermesini bekleyen vatandaşlar ise Etimesgut​ su kesintisinin ne zaman biteceğini bekliyor.

ANKARA​ ETİMESGUT SU KESİNTİSİ​ NE ZAMAN BİTECEK 2 EKİM?

Polatlı Gülveren Mahalle Yeni Sanayi sitesi bölgesindeki arıza 15.00 itibarıyla sona erdi.

Kalecik Çanşa Kale Mahallesi, Ahiler Yenice Mahallesi, Ahikemal Şenyurt Mahallesi ve Cuma Saray Mahallesi bir kısmında ise 14.00'te sonlandı.

Kalecik'te Elmapınar,Uyurca,Kargın ve Mahmutlar Mahallesi tamamında 09.00'da başlayan arıza 15.00'te sona erdi.

Bugün Etimesgut'ta Ayyıldız Mahallesi, Oğuzlar Mahallesi, Topçu Mahallesi ve Ahimesut Mahallesinde oluşan arıza sonrası çalışmalar 17.00'ye kadar devam edecek.

Bağlıca Mahallesinin bir kısımındaki kesinti 19.00'da sona erecek.

ANKARA ÇANKAYA, BEYPAZARI SULAR SAAT KAÇTA GELİR?

Beypazarı Beypazarı Ayvaşık Mahallesi Akyazı 1 Şeyh Şamil Caddesi civarındaki çalışmalar 10.00'da başladı ve 17.00'ye kadar sürecek.

Ayaş'ta 13.00'te başlayan çalışmalar Ayaş Ortabereket Mahallesini kapsıyor ve 17.00'de sona erecek.

13.45'te Çubuk Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ulubatlı Sokak, İzzet Begoviç Caddesi ve bağlı sokaklarda oluşan arıza 18.00'de bitecek. Çankaya'da su kesintisi Ata mahallesi, Akpınar mahallesi, İlker mahallesi, Metin Akkuş mahallesi,Osman Temiz mahallesi, Karapınar Mahallesi, Malazgirt mahallesi, Mürsel Uluç mahallesi, Naci Çakır mahallesi,Huzur mahallesi,Şehit Cengiz Karaca mahallesi ,Oran mahallesi, Büyükesat mahallesi, Birlik mahallesi, Hilal mahallesi,Kazım Özalp mahallesi, Kırkkonaklar mahallesi, Sancak mahallesi, Yıldızevler mahallesi, Keklik Pınarı Mahallesi, İlkbahar Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi, Yukarı Dikmen Mahallesi, Yeşilkent Mahallesi, Güzeltepe Mahallesi, Çankaya Mahallesi bölgelerinde geçerli olacak ve 23.55'e kadar devam edecek.