Ankara Gar katliamının üzerinden 9 yıl geçti

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

10 Ekim 2024 13:55 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 13:57

Türkiye, 10 Ekim 2015 tarihinde en kanlı terör saldırısını yaşadı. Ankara Garı önünde iki canlı bomba ile yapılan eylem, en çok sivil ölümle sonuçlanan terör saldırısı olarak tarihe geçti.

Türkiye'nin siyasi tarihi açısından birçok önemli gelişmenin yaşandığı 2015 yılında, terör örgütleri sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Üzerinden 9 yıl geçen Ankara​ Gar katliamında ikisi çocuk, 101 kişi hayatını kaybetmiş, 379 kişi ise yaralanmıştı. 10 EKİM 2015’TE NE OLDU? Türkiye 9 yıl önce bugün Ankara Garı’nda yaşanan terör saldırısında sarsıldı. En kanlı terör saldırısı olarak kayıtlara geçen Ankara Gar katliamında iki militanın bombalı saldırısı sonucu ikisi çocuk olmak üzere 101 kişi hayatını kaybetti, 379 kişi yaralandı. 10 EKİM 2015 SALDIRISI NASIL OLDU? 10 Ekim günü Ankara Garı önünde miting yapılacağı bilgisini alan terör örgütü DEAŞ​, Yunus Emre Alagöz ile kimliği tespit edilemeyen Suriye uyruklu teröristi, saldırı için Gaziantep'ten Ankara'ya gönderdi. Canlı bombaları taşıyan araç, saat 09.00 sıralarında Konya yolu Mevlana Bulvarı'ndaki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Meclis Çankaya Kapısı yakınlarında başka bir taksiye geçen teröristler, Hipodrom Caddesi ile kesişen Ulaştırma Kavşağı'nda araçtan indi. Canlı bombalar, miting için Ankara Garı önünde toplanan kalabalığa, aralarında yaklaşık 100 metre olacak şekilde ilerledi. Saat 10.04'ü gösterdiğinde teröristlerden Yunus Emre Alagöz üzerindeki bombanın pimini çekti. Patlamadan 3 saniye sonra ikinci canlı bomba da aynı eylemi gerçekleştirdi. Menfur saldırıda 2'si çocuk 101 kişi hayatını kaybetti, 19'u çocuk 379 kişi yaralandı. ANKARA GAR KATLİAMINDA KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ? 9 yıl önce bugün düzenlenen Ankara Gar katliamında 101 kişi hayatını kaybetmiş, 379 kişi yaralanmıştır. İlgili Haberler Atış Serbest Tatbikatı başladı! Ankara'dan dünyaya mesaj veriliyor