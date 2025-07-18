Ankara Keçiören yangın söndürüldü mü son dakika? 14 katlı binada yangın

18 Temmuz Cuma günü Ankara'da çıkan yangın için ekipler seferber oldu. Keçiören'de 14 katlı binada meydana gelen yangın sonucunda gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken ekipler, mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

ANKARA KEÇİÖREN YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜ MÜ?

Bugün öğle saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde 14 katlı bir binanın 9’uncu katındaki dairenin yatak odasında yangın meydana geldi.

İhbar sonucunda olay yerine birçok ekip sevk edilirken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Mükerrem Sarı ve Enes Sarı isimli vatandaşlar yangında mahsur kalırken merdivenli itfaiye aracı sayesinde kurtarıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürülen yangın yerinde söndürme işlemleri devam ediyor.

ANKARA'DA YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Bugün Ankara'da 14 katlı bir binadan siyah dumanlar yükseldi. Ankara'nın Keçiören ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunan 14 katlı binanın 9. katında meydana gelen yangın kısa sürede büyürken ihbar sonucunda ekipler olay yerine sevk edildi. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine gelirken yangın kısa süre içerisinde söndürüldü. Mahsur kalan 2 kişi de merdivenli itfaiye aracı ile kurtarıldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yangın Ankara'nın Keçiören ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde yaşandı.