Ankara Kızılcahamam’da yangında söndürme çalışmaları sürüyor
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
21 Ağustos 2024 14:40 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 14:43
Ankara Kızılcahamam'da ormanlık alanda çıkan son dakika yangınında çalışmalar devam ederken dumanlar gökyüzüne yükselmeye devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği Kızılcahamam yangını neden çıktı henüz bilinmiyor.
Bugün öğlen saatlerinde Kızılcahamam'da ormanlık alanda çıkan yangında söndürme işlemleri devam ediyorken son dakika olayında gelişmeler yakından takip ediliyor.
Bölgeye birçok itfaiye ekibi de yönlendirildi.
ANKARA KIZILCAHAMAM YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
Ankara Kızılcahamam’da ormanlık alanda yangın çıktı. Şahinler mahallesinde olan ormanlık alanda meydana gelen olay vatandaşların ihbarı üzerine fark edilirken ekipler bölgeye sevk edildi.
Çalışmalar devam ederken henüz kontrol altına alınmadı.
Kaynak: TGRT Haber