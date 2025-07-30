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Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Ankara Mamak yangın son dakika söndürüldü mü? Gecekondulara sıçradı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar derhal durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Vatandaşlar Ankara Mamak yangının son durumunu merak ediyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 17:35
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 17:37

Bugün (30 Temmuz 2025 Çarşamba) saat 17.00 sıralarında 'nın ilçesinde bulunan ağaçlık alanda çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyerek bölgedeki gecekondulara sıçradı.

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekibi gönderildi. Vatandaşlar tarafından Ankara Mamak yangın son dakika durumu merak ediliyor.

Ankara Mamak yangın son dakika söndürüldü mü? Gecekondulara sıçradı

MAMAK YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Ankara Mamak'ta bulunan ağaçlık alandaki yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Ekipler yangını daha fazla büyümeden kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangın dumanından etkilenen vatandaşlar ve itfaiye erleri için bölgeye sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşlara ve itfaiye ekiplerine ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Ankara Mamak yangın son dakika söndürüldü mü? Gecekondulara sıçradı

Yangının neden çıktığında dair ise henüz yetkililer tarafından bir açıklama yapılmadı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılacak incelemelerle birlikte sebebinin netlik kazanması bekleniyor.

ETİKETLER
#yangın
#itfaiye
#afet
#mamak
#Ankara
#Aktüel
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