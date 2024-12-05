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Ankara metro seferleri başladı mı? Ankaray seferleri askıya alınmıştı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
05 Aralık 2024 19:15 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 19:16
Ankara metro seferleri başladı mı? Ankaray seferleri askıya alınmıştı

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren Ankaray seferleri askıya alındı. Seferlerin başlayıp başlamadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

EGO Genel Müdürlüğü’nden sabah saatlerinde yapılan açıklamada seferlerin askıya alındığı duyuruldu.

EGO’dan yapılan açıklama sonrası Ankaray seferlerinin neden durdurulduğu ve tekrar ne zaman başlayacağı araştırma konusu oldu.

Ankara metro seferleri başladı mı? Ankaray seferleri askıya alınmıştı - 1. Resim

ANKARAY SEFERLERİ NEDEN DURDURULDU?

5 Aralık 2024 sabahı saat 08:45'te meydana gelen aksaklıkla ilgili olarak EGO Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada Ankaray İşletmesi'nde "izinsiz giriş" nedeniyle seferlerin geçici olarak durdurulduğunu belirtti.

Ankara metro seferleri başladı mı? Ankaray seferleri askıya alınmıştı - 2. Resim

ANKARAY SEFERLERİ BAŞLADI MI?

Seferlerin askıya alınmasının ardından vatandaşlar seferlerin devam edip etmediğini araştırıyor.

EGO’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ankaray hattında yaşanan aksaklık giderilmiş olup seferlerimiz normale dönmüştür. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz.”

Sıkça Sorulan Sorular
Evet seferler devam ediyor.

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Kaynak: TGRT Haber

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