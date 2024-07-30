Ankara metro Sıhhiye durağında seferlerin aksadığı belirtiliyor
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
30 Temmuz 2024 14:44 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 14:48
30 Temmuz günü Ankara metrosunu kullanan vatandaşların seferlerin aksamasıyla karşılaşmasının ardından metro neden çalışmıyor, son dakika intihar olayı mı var merak ederken sosyal medyada bazı kullanıcılar Sıhhiye durağında polislerin metroya inişi engellediğini ifade ediyor.
Bugün öğlen saatlerinde Ankara metrosunda bazı aksaklıklar yaşandığı belirtilirken vatandaşlar seferlerin duraksamasıyla beraber Ankara metro intihar mı oldu araştırmaya başladı.
ANKARA METRO SON DAKİKA SEFERLER NEDEN ÇALIŞMIYOR?
Bugün metroda bazı seferlerin aksamasının ardından vatandaşlar bir süre bekledi. Henüz bir açıklama gelmezken seferlerin kısa sürede düzelmesi bekleniyor.
ANKARA METROSUNDA İNTİHAR MI OLDU?
30 Temmuz günü Ankara metrosunda yaşanan aksaklığın sebebinin Ulus durağında intihar girişimi olduğu vatandaşlar tarafından tahmin edilirken henüz bir resmi açıklama gelmedi.
Kaynak: TGRT Haber