Bugün Ankara Ümitköy metrosunda intihar vakası olduğu iddia ediliyor

27 Eylül 2024 09:01 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 09:05

27 Eylül Cuma günü Ankara metrosunda bir kişinin intihar ettiğine dair söylentiler sosyal medyada yayılırken erken saatlerde metro hattındaki gecikmeler vatandaşın gündeminde yer aldı.

Bugün erken saatlerde Ankara​ Ümitköy metro​ hattında seferler aksadı. İşe giderken zor anlar yaşayan vatandaşlar ise son dakika Ankara'da intihar​ iddiası doğru mu araştırmaya başladı.

ANKARA METRO ÜMİTKÖY İNTİHAR MI OLDU SON DAKİKA?

27 Eylül günü Ankara metrosunda seferler aksadı. Sabahın erken saatlerinde zor anlar yaşayan vatandaşlar normale dönmesini bekliyor.

Sosyal medyada ise kullanıcılar intihar vakasından dolayı seferlerin aksadığını ifade etti. Herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

27 EYLÜL ANKARA METRO SEFERLERİ NEDEN AKSADI, SORUN MU VAR?

Bugün işe ve okula giden vatandaşlar metro seferlerinde aksaklık yaşanmasının ardından zor anlar yaşadı.

Henüz sebebi bilinmeyen bir arıza nedeniyle metro hattında gecikmeler yaşandığını vatandaşlar sosyal medya hesabından paylaştı.