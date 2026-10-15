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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 18:12
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 18:14

Ankara’da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Ankara’da okulların tatil durumu!

Ankara okullar tatil mi 16 Ekim 2026 Cuma günü için öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Ankara’da 16 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı, yağışlı hava tahminleri ve diğer illerde alınan eğitime ara verme kararlarının ardından öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce gibi illerde kuvvetli yağış ve ulaşımda yaşanan aksamalar nedeniyle eğitim-öğretime ara verilmesi, Ankara’daki okulların durumuna ilişkin tatil beklentilerini artırdı. Yarın Ankara’da okullar tatil mi? Ankara’da okulların tatil durumu ve hava tahmin raporu belli oldu.

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Editor
 TGRT Haber
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Ankara’da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Ankara’da okulların tatil durumu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 18:12
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 18:14

’da 16 Ekim 2026 Cuma günü okulların durumu, kent genelinde beklenen yağışlı hava nedeniyle öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Türkiye’nin farklı illerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmesine ilişkin kararların alınmasının ardından gözler Ankara Valiliğinden gelecek açıklamalara çevrildi. Başkentte cuma günü aralıklarla sağanak yağış ve yer yer gök gürültülü sağanak beklenirken sıcaklıkların 11-13 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Özellikle kuzey ilçelerde kuvvetli yağış ihtimali nedeniyle Ankara hava durumu tahminleri ve eğitim-öğretime ilişkin resmî duyurular yakından izleniyor. Ankara’da ? Detaylar…

ANKARA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün beş günlük hava tahminine göre Ankara’da 16 Ekim Cuma günü yağışlı ve serin hava etkili olacak. Gün boyunca aralıklarla sağanak yağış beklenirken bazı saatlerde yağışların gök gürültülü sağanağa dönüşebileceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının en düşük 10-11, en yüksek 13 derece civarında olması öngörülüyor. Perşembe akşamından itibaren etkisini göstermesi beklenen yağışların cuma günü boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Ankara’da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Ankara’da okulların tatil durumu!

Ankara’da yağışlı havanın hafta sonu da sürmesi tahmin ediliyor. 17 Ekim Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklığın en düşük 10-11, en yüksek 13 derece seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor. 18 Ekim Pazar günü de yağış ihtimalinin devam edeceği, sıcaklıkların ise 6 ila 12 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Yağışlı günlerde nem oranının yüzde 60 ila 96 seviyelerine ulaşabileceği, rüzgâr hızının da zaman zaman saatte 21 kilometreye çıkabileceği belirtiliyor.

Ankara’da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Ankara’da okulların tatil durumu!

Kuzey ilçelerdeki hava koşulları da cuma günü için takip edilen başlıklar arasında bulunuyor. , , Güdül, Çamlıdere, Kızılcahamam, Kahramankazan, Çubuk ve Kalecik çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış ihtimali daha önce gündeme gelmişti. Bu ilçelerdeki yağışların seyri, günlük hava tahminleri kapsamında değerlendiriliyor. Meteorolojik uyarılar hava koşullarına ilişkin bilgi verirken eğitim-öğretime ara verilmesine ilişkin kararlar ayrıca yetkili makamların duyurularıyla takip ediliyor.

Ankara’da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Ankara’da okulların tatil durumu!

Hafta başında ise Ankara’da hava koşullarının değişmesi bekleniyor. 19 Ekim Pazartesi günü yağışın yerini parçalı bulutlu havaya bırakacağı ve sıcaklığın 4 ila 15 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. 20 Ekim Salı günü de parçalı bulutlu havanın devam etmesi, sıcaklıkların en düşük 6, en yüksek 18 dereceye yükselmesi bekleniyor. Cuma günü dışarı çıkacakların güncel hava tahminlerini takip etmesi ve yağış ihtimalini dikkate alması önem taşıyor.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ 16 EKİM?

Kuvvetli yağış ve ulaşımda yaşanan aksamalar nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce gibi illerde eğitime ara verilmiş, bazı illerde kararlar 16 Ekim tarihini de kapsayacak şekilde uzatılmıştı. Bu gelişmelerin ardından Ankara’da yaşayan öğrenci ve veliler de cuma günü için eğitim-öğretim durumunu araştırmaya başladı.

Ankara’da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Ankara’da okulların tatil durumu!

Ankara’da 16 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil edilmesine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. Ankara Valiliğinin bugüne kadar yayımladığı duyurularda il genelindeki resmi ve özel okullarda yüz yüze eğitime ara verildiğine yönelik bir açıklama yer almıyor. Bu nedenle yeni bir karar açıklanmadığı sürece Ankara’daki ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretim faaliyetlerinin normal program doğrultusunda devam etmesi bekleniyor.

15 Ekim Perşembe günü Ankara genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin bir karar açıklanmamıştı. Cuma günü için de şu ana kadar il genelinde eğitime ara verildiğini bildiren resmi bir duyuru bulunmuyor. Ankara’da beklenen sağanak yağış ve serin hava, meteorolojik tahminler kapsamında değerlendirilirken okulların tatil edilmesi konusu ayrı bir karar süreci olarak takip ediliyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer alacaktır.

ETİKETLER
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#Okullar Tatil Mi
#Aktüel
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