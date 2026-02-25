Ankara su kesintisi listesi 25 Şubat! ASKİ Çankaya, Kazan su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

Ankara su kesintisi listesi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre bugün Ankara'nın Çankaya ve Kazan ilçelerinde meydana gelen arızalar nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Yaşanan arızalardan birden fazla mahallenin etkilendiği belirtildi. Vatandaşlar tarafından Çankaya, Kazan su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor.

ANKARA SU KESİNTİSİ ASKİ 25 ŞUBAT

ASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre bugün saat 12.00'da Kazan ilçesine bağlı Susuz Mahallesi Hisar Caddesi içerisinde bulunan 600 mm çapındaki içme suyu şebeke hattında arıza meydana geldi. Yaşanan arızayı gidermek için bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor. ASKİ tarafından yapılan açıklamada etkilenen yerlerin "Saray Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesi Adnan Menderes Bağlı Cadde ve sokaklar, Saraykent Sanayi Sitesi" olduğu belirtildi. Su kesintisinin saat 17.15'te sona ereceği açıklandı.

ANKARA ÇANKAYA SU KESİNTİSİ SAAT KAÇTA BİTECEK 25 ŞUBAT?

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı olan Keklikpınarı, Malazgirt, Mürsel Uluç, Osman Temiz ve Oran mahallesinin üst kotlarında su kesintisi yaşanıyor. ASKİ tarafından yapılan açıklamada "Değerli abonelerimiz, İlkadım mahallesi ,Dikmen caddesi no:279 önü,600 lük içme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle Keklikpınarı mahallesi, Malazgirt mahallesi, Mürsel Uluç mahallesi, Osman Temiz mahallesi, Oran mahallesi üst kotları, 25.Şubat.2026 saat-14:40 ile 25.Şubat.2026 saat- 23:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi. Yaşanan su kesintisinin saat 23.00'te sona ermesi bekleniyor.