Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Ankara su kesintisi listesi 25 Şubat! ASKİ Çankaya, Kazan su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

Çankaya, Kazan su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek ASKİ tarafından açıklandı. ASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre 25 Şubat 2026 Çarşamba günü Ankara'nın 2 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. İçme suyu hatlarında yaşanan arıza nedeniyle birçok mahalleye su verilemiyor. Vatandaşlar tarafından Çankaya, Kazan su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği araştırılmaya başlandı. İşte 25 Şubat Ankara su kesintisi listesi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ankara su kesintisi listesi 25 Şubat! ASKİ Çankaya, Kazan su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 17:20

Ankara listesi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre bugün Ankara'nın ve ilçelerinde meydana gelen arızalar nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Yaşanan arızalardan birden fazla mahallenin etkilendiği belirtildi. Vatandaşlar tarafından Çankaya, Kazan su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor.

Ankara su kesintisi listesi 25 Şubat! ASKİ Çankaya, Kazan su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

ANKARA SU KESİNTİSİ ASKİ 25 ŞUBAT

ASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre bugün saat 12.00'da Kazan ilçesine bağlı Susuz Mahallesi Hisar Caddesi içerisinde bulunan 600 mm çapındaki içme suyu şebeke hattında arıza meydana geldi. Yaşanan arızayı gidermek için bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor. ASKİ tarafından yapılan açıklamada etkilenen yerlerin "Saray Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesi Adnan Menderes Bağlı Cadde ve sokaklar, Saraykent Sanayi Sitesi" olduğu belirtildi. Su kesintisinin saat 17.15'te sona ereceği açıklandı.

Ankara su kesintisi listesi 25 Şubat! ASKİ Çankaya, Kazan su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

ANKARA ÇANKAYA SU KESİNTİSİ SAAT KAÇTA BİTECEK 25 ŞUBAT?

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı olan Keklikpınarı, Malazgirt, Mürsel Uluç, Osman Temiz ve Oran mahallesinin üst kotlarında su kesintisi yaşanıyor. ASKİ tarafından yapılan açıklamada "Değerli abonelerimiz, İlkadım mahallesi ,Dikmen caddesi no:279 önü,600 lük içme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle Keklikpınarı mahallesi, Malazgirt mahallesi, Mürsel Uluç mahallesi, Osman Temiz mahallesi, Oran mahallesi üst kotları, 25.Şubat.2026 saat-14:40 ile 25.Şubat.2026 saat- 23:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi. Yaşanan su kesintisinin saat 23.00'te sona ermesi bekleniyor.

ETİKETLER
#su kesintisi
#çankaya
#kazan
#Aşkıntır
#Ankara Su Kesintisi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.