Ankara Üniversitesi mülakatsız 139 personel alacak! Personel alımı ve KPSS şartı

15 May 2024 17:13 - Güncelleme : 15 May 2024 17:13

Ankara Üniversitesi’nde yapılacak personel kadrosu ile 92 hemşire, 15 sağlık teknikeri, 13 destek personeli, 12 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 büro personeli, 1 tekniker, 1 fizyoterapist, 1 diğer sağlık personeli ve 1 röntgen teknisyeni KPSS puanıyla alınacak.

PERSONEL BAŞVURULARI NASIL OLACAK?

Resmi Gazetede yayımlanan ilana göre başvurular Ankara üniversitesi resmi internet sitesinden 15-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Başvurular, KPSS puanına göre değerlendirip 92 hemşire, 15 sağlık teknikeri, 13 destek personeli, 12 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 büro personeli, 1 tekniker, 1 fizyoterapist, 1 diğer sağlık personeli ve 1 röntgen teknisyeni alımı yapılacak.

Belgeler online olarak yüklendikten sonra değerlendirmeye alınıp asil ve yedek hak kazananların listeleri Ankara Üniversitesi internet sitesinde yayınlanacak.

KPSS puanına göre değerlendirilen adaylara mülakat yapılmayacak. Aynı puana sahip olan adaylar için ise mezuniyet tarihi önce olan adaylar öncelikli olacak. Mezuniyet tarihleri aynı olma durumunda doğum tarihleri esas alınacak ve yaşı büyük adaylara öncelik tanınacak.