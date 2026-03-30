Son günlerde aralıksız devam eden yağışlar, büyükşehirlerde baraj doluluk oranlarını yeniden gündeme taşıdı. Ankara ve İzmir için açıklanan güncel veriler, hem toplam hem de aktif kullanılabilir su miktarına ilişkin önemli bilgiler içeriyor. İşte Ankara ve İzmir’de güncel baraj doluluk oranları…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ankara ve İzmir baraj doluluk oranları 2026! ASKİ ve İZSU baraj doluluk oranları açıklandı Ankara ve İzmir'deki aralıksız devam eden yağışlar sonrası baraj doluluk oranları, güncel verilerle birlikte açıklandı. Ankara'da 29 Mart 2026 itibarıyla toplam baraj doluluk oranı %31,59 olarak kaydedildi. İzmir'de 30 Mart 2026 tarihli verilere göre Tahtalı Barajı'nda aktif doluluk oranı %43,27 olarak açıklandı. Geçen yıla kıyasla İzmir'deki tüm barajlarda doluluk oranlarında belirgin artışlar görüldü. Ankara'daki barajların toplam hacmi 1 milyar 454 milyon 666 bin metreküp olarak belirtildi. İzmir'de Balçova Barajı'nda doluluk oranı %95,16, Ürkmez Barajı'nda %100 olarak kaydedildi.

ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU

Ankara’da 31 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasındaki hava tahminine göre hafta genelinde yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıkların en düşük 3 dereceye kadar gerilediği, en yüksek ise 19 dereceye kadar çıktığı görülürken, nem oranı bazı günlerde yüzde 90’ın üzerine ulaşıyor. Rüzgar hızının ise genellikle 9 ile 17 kilometre/saat aralığında ölçüldüğü belirtiliyor.

İzmir’de ise aynı tarihler arasında yağışlı hava etkisini sürdürüyor. En düşük sıcaklık 8 derece, en yüksek sıcaklık ise 19 derece seviyelerinde ölçülüyor. Nem oranının yüzde 90 seviyelerine kadar yükseldiği kentte rüzgar hızının zaman zaman 22 kilometre/saat seviyesine çıktığı verilerde yer alıyor.

ANKARA ASKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 2026

Ankara’da barajların toplam hacmi 1 milyar 454 milyon 666 bin metreküp olarak açıklanırken, 29 Mart 2026 itibarıyla barajlardaki su miktarı 459 milyon 557 bin metreküp olarak kaydedildi. Şehre verilen toplam su miktarı 1 milyon 358 bin metreküp olurken, barajlara gelen su miktarı ise 15 milyon 414 bin 575 metreküp olarak ölçüldü. Aynı tarihte aktif kullanılabilir su miktarı 307 milyon 850 bin metreküp olarak hesaplandı.

Baraj bazlı verilere bakıldığında Akyar Barajı’nda yüzde 55,28, Çamlıdere Barajı’nda yüzde 26,88 ve Eğrekkaya Barajı’nda yüzde 60,27 doluluk oranı kaydedildi. Kesikköprü ve Kargalı barajlarında doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaşırken, Türkşerefli Barajı’nda bu oran yüzde 5,20 olarak ölçüldü. Kurtboğazı ve Peçenek barajlarında ise doluluk oranlarının sırasıyla yüzde 29,42 ve yüzde 21,74 seviyelerinde olduğu bildirildi. Ankara genelinde toplam baraj doluluk oranı ise yüzde 31,59 olarak açıklandı.

İZMİR İZSU BARAJ DOLULUK ORANLARI 2026

İzmir’de 30 Mart 2026 tarihli verilere göre Tahtalı Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 43,27 olarak kaydedildi. Balçova Barajı’nda bu oran yüzde 95,16, Ürkmez Barajı’nda yüzde 100 ve Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda yüzde 67,91 olarak açıklandı. Gördes Barajı’nda ise doluluk oranı yüzde 33,02 seviyesinde ölçüldü.

Geçen yılın aynı dönemine ait verilerle karşılaştırıldığında tüm barajlarda belirgin artışlar yer aldı. Tahtalı Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 15,05’ten yüzde 43,27’ye yükselirken, Gördes Barajı’nda yüzde 5,23’ten yüzde 33,02’ye çıktı. Ürkmez Barajı’nda ise doluluk oranı yüzde 26,90’dan yüzde 100 seviyesine ulaştı. Kullanılabilir su hacimlerinde de benzer şekilde ciddi artışlar kaydedildi.