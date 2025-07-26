Ankara yangın son dakika nerede çıktı? Ankara Gölbaşı yangınında son durum

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü etrafında çıkan orman yangını ile mücadele devam ediyor. Gölbaşı'nda yaşayanların endişeli anlar yaşadığı orman yangınında ekipler müdahaleye başladı.

ANKARA YANGINI SON DAKİKA NEREDE ÇIKTI?

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü çevresinde bugün yangın meydana geldi. Sebebi henüz belirlenemezken olay yerine ekipler sevk edildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Eymir Gölü etrafında yangın için söndürme çalışmaları devam ediyor. Olay yerine çok sayıda çok sayıda itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi.