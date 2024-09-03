Ankara Yenimahalle’de su kesintisi 19.00’da sonlanacak

03 Eylül 2024 17:26 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 17:32

3 Eylül günü Ankara'da meydana gelen su kesintisinin ne zaman biteceği merak edilirken vatandaşlar arıza çalışmalarının sonlanmasını bekliyor.

ANKARA BATIKENT SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

"Yenimahalle İlçesi Serhat Mahallesi anadolu bulvarı üzerinde bulunan q110mm çapındaki içme suyu şebeke tesisinde oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır." açıklaması ile duyurulan kesinti Anadolu Bulvarı'nın bir kısmı ve İvedik Mahallesi'nin bir kısmı etkilenirken kesinti 19.00'da bitecek.

Susuz Mahallesi Köy İçi'nde plansız su kesintisi de 19.00'da sona erecek.

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

Bugün 16.30'da başlayan arıza kesintisi 19.30'da sona ererken Konutkur Sokak, Şehit İbrahim Göçen Sokak geçerli olacak.

ANKARA ÇUBUK SULAR NE ZAMAN GELECEK?

16.45'te başlayan arıza 20.00'da sona ererken Y. Beyazıt Mahallesi İzzet Begoviç Caddesine bağlı olan sokaklarda geçerli olacak.