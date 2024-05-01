Ankara’da 200 gram ekmek 10 TL oldu

01 May 2024 16:45 - Güncelleme : 01 May 2024 16:45

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, yapılan zam kararını açıklarken, fırında çalışan işçilere yapılan zamların da etkili olduğunu belirtti. Yapılan açıklamaya göre, 200 gram ekmek artık 8 TL değil, 10 TL. Detaylar haberimizde!

Gürsel Alnıaçık, yılbaşında fırın işçilerine yapılan zam taleplerinin karşılanamaması nedeniyle ekmeğe zam yapma gereği duyduklarını ifade etti.

Yılbaşında işçilere yapılan zam talebinin ötelenmesiyle birlikte, artan girdi maliyetleri sonucunda ekmeğe zam yapmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Ankara'da yapılan zamla birlikte, 200 gram ekmeğin yanı sıra 400 gram Ata ekmeği de fiyatını artırarak 20 TL'ye yükseldi.

Ayrıca, kepekli, tam buğday, çavdar ekmeği ve çiçek ekmeği gibi çeşitlerin fiyatları da belirlendi.

Bu çeşitlerin fiyatı ise 15 TL olarak açıklandı.

Bu zam kararıyla birlikte, Ankara'da fırıncılık sektöründe önemli bir fiyat değişikliği yaşanmış oldu.