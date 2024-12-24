Ankara'da 24 saatlik su kesintisi! Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan'da suların geleceği saat belli oldu

24 Aralık 2024 11:40 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 11:49

Bugün erken saatlerde Ankara'da başlayan su kesintisinde ekiplerin çalışması sürüyor. 24 Aralık Salı günü meydana gelen arıza çalışmaları Sincan, Beypazarı, Etimesgut başta olmak üzere birkaç bölgede devam ediyor.

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24 Aralık Salı günü Ankara​'da birkaç ilçede su kesintisi yaşanıyor. Bazı bölgelerde uzun süreli su kesintisi yaşanırken 24 saati bulması bekleniyor. Vatandaşlar ASKİ su kesintisi sitesi aracılığıyla suların ne zaman geleceğini öğrenebiliyor.

ASKİ SU KESİNTİSİ ANKARA 24 ARALIK 2024

24 Aralık Salı günü Ankara'nın bazı ilçelerinde 24 saatlik su kesintisi yaşanacak. Sincan​ Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Mevlana, Gazi Osmanpaşa, Fatih, Gökçek, Törekent, Menderes, Çoğulu, Adalet, 29 Ekim, Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal Mahalleleri'nde su kesintisi bugün 24 Aralık'ta başlayacak ve yarın 09.00'da sona erecek.

Bugün 09.00'da Etimesgut Göksu, Yavuz Selim, Şeyh Şamil, Devlet, Güzel kent, Şehit Osman Avcı ve Tunahan Mahalleleri'nde yaşanan arıza ise 25 Aralık 09.00'a kadar devam edecek.

Yenimahalle'de 24 Aralık 09.00'da başlayan kesintisi 25 Aralık 09.00'a kadar sürecek ve Macun, Ostim, İlkyerleşim, İnönü, Ergazi, Uğur Mumcu, Kardelen, Kentkop, Batı Sitesi, Yeni Batı, Turgut Özal, Ata Mahallesi, Susuz, Dempa İşyerleri, Mahalleleri'nde geçerli olacak.

ANKARA SİNCAN, ÇANKAYA​, BEYPAZARI​ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Bugün Ankara'nın bazı bölgelerinde su arızası yaşanıyor. Sincan'da 08.30'da başlayan arıza Aaraycık mahallesi, Osmanlı mahallesi, Ertuğrulgazi mahallesi, Pınarbaşı mahallesi tamamı ve Malazgirt mahallesinin bir kısmında geçerli olacak ve 16.00'da sona erecek.

09.35'te Çankaya Keklikpınarı mahallesi, Malazgirt mahallesi, Oran mahallesi, Mürsel Uluç mahallesinde başlayan arıza ise 15.00'te bitecek.

Yenimahalle'de TURGUT ÖZAL 1467-1 CAD , 2102 CAD BİR KISMI , 24 CAD tamamındaki arıza 18.00'de sonlanacak. Beypazarı'nda Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Sokak ve civarında yaşanacak olan kesinti 14.00'e kadar sürecek.

Çankaya'da 10.30'da başlayan su kesintisi Ayrancı, Barbaros,Balgat,Doğuş,Esatoğlu,G.O.P,Güvenenler Küçükesat, Muhsin Ertuğrul, Murat,Remzi Oğuz Arık, Seyranbağları,Tınaztepe,Zafertepe, Oğuzlar, Nasuh Akar,Arka Toprak,Aşağı imrahor, Boztepe,Cebeci,Çamlıdere,Çukurambar,Devlet,Emek,Erzurum,Fakulteler, İncesu,Kızılay,Kocatepe,Ķızılırmak,Kültür,Meşrutiyet, Namıkkemal,Mustafa Kemal,Bahçelievler,Yücetepe,50.yıl,Dilekler,Ertuğrulgazi,Fakülteler,Aşıkpaşa, Bağcılar,Boztepe,Cevizlidere, Gökkuşağı,harbiye, ilkadım, Öveçler,Küçükesat100.yıl,Ehlibeyt,Ata,Aydınlar,Aziziye,Çankaya,Birlik,Güzeltepe,Huzur,kırkkonaklar, yıldızevler,hilal,Sancak,Şehit Cengiz Karaca,Karapınar,ilker,metin akkuş,Osman Temiz,Yukarı dikmen,ilkbahar,Aşağı dikmen, akpınar,keklikpınarı, Malazgirt, Mürsel Uluç mahalelerinde geçerli olacak ve 19.00'da bitecek.