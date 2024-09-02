Ankara'da Bisiklet Turu nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatıldı

02 Eylül 2024 15:06 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 15:11

2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu bugün gerçekleşirken Ankara'da birkaç yol trafiğe kapatıldı.

Araç sahipleri ise ne zaman açılacağını merak ederken nedenini de araştırdı. Belediye ise birkaç gün öncesinden duyurmuştu.

ANKARA ANADOLU BULVARI NEDEN KAPALI?

2 Eylül günü Anadolu Bulvarı, 2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu nedeniyle trafiğe kapatıldı. Anadolu Bulvarı ise Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu işbirliği ile gerçekleşen bisiklet turu nedeniyle kapatıldı.

2 EYLÜL ANKARA'DA HANGİ YOLLAR KAPALI, NEDEN?

2. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu gerçekleşmesinden dolayı 2 Eylül günü belirli saat aralıklarında bazı yollar trafiğe kapandı. Kapalı olan yollar ve saatleri şöyle:

Yakacık: 13.10 - 13.55

Anadolu Bulvarı: 13.15 - 14.00

Ankara Bulvarı: 13.25 - 14.20

Hipodrom Caddesi: 13.30 - 14.25

Cumhuriyet Caddesi: 13.35 - 14.40