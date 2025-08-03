Ankara'da bugün yağmur var mı? 3-4 Ağustos Ankara hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından düzenli olarak her şehir için hava tahmin raporları paylaşılıyor. Bu sayede de vatandaşlar hava durumunu öğrenip, evden çıkmadan önce önlem alabiliyor.

Vatandaşlar tarafından bugün Ankara'da yağmur yağıp, yağmayacağı ise araştırılıyor.

ANKARA'DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI 3-4 AĞUSTOS?

MGM tarafından paylaşılan hava tahmin raporuna göre Ankara'da bugün saat 12.00'den sonra yağmur yağması bekleniyor. Gece yarısına kadar gökgürültülü sağanak yağışın devam edeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ise gün içerisinde 27 ila 30 derece arasında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklıkların 27 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

4 Ağustos 2025 Pazartesi günü ise havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. En düşük hava sıcaklığının gün içerisinde 21 derece, en yüksek ise 33 derece olacağı açıklandı.

ANKARA HAVA DURUMU 4-5 AĞUSTOS

MGM tarafından Ankara için paylaşılan 5 günlük hava tahmin rapru ise şöyle: