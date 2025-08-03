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Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Ankara'da bugün yağmur var mı? 3-4 Ağustos Ankara hava durumu

Ankara'da bugün yağmur yağıp yağmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. MGM tarafından Ankara'nın 5 günlük hava tahmin raporu paylaşıldı. MGM tarafından paylaşılan rapora göre Ankara'da bugün yağmur yağıp yağmayacağı belli oldu.

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Ankara'da bugün yağmur var mı? 3-4 Ağustos Ankara hava durumu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 13:05
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 13:05

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından düzenli olarak her şehir için hava tahmin raporları paylaşılıyor. Bu sayede de vatandaşlar hava durumunu öğrenip, evden çıkmadan önce önlem alabiliyor.

Vatandaşlar tarafından bugün 'da yağıp, yağmayacağı ise araştırılıyor.

Ankara'da bugün yağmur var mı? 3-4 Ağustos Ankara hava durumu

ANKARA'DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI 3-4 AĞUSTOS?

MGM tarafından paylaşılan hava tahmin raporuna göre Ankara'da bugün saat 12.00'den sonra yağmur yağması bekleniyor. Gece yarısına kadar gökgürültülü sağanak yağışın devam edeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ise gün içerisinde 27 ila 30 derece arasında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklıkların 27 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Ankara'da bugün yağmur var mı? 3-4 Ağustos Ankara hava durumu

4 Ağustos 2025 Pazartesi günü ise havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. En düşük hava sıcaklığının gün içerisinde 21 derece, en yüksek ise 33 derece olacağı açıklandı.

ANKARA HAVA DURUMU 4-5 AĞUSTOS

MGM tarafından Ankara için paylaşılan 5 günlük hava tahmin rapru ise şöyle:

Ankara'da bugün yağmur var mı? 3-4 Ağustos Ankara hava durumu
ETİKETLER
#yağış
#sıcaklık
#Hava Durumu
#Yağmur
#Ankara
#Aktüel
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