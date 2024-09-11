Ankara’da gece kreşi uygulaması başladı
Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
11 Eylül 2024 13:17 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 13:19
Çankaya belediyesi tarafından gece çalışan ailelere destek olmak amacıyla tasarlanan gece kreşi uygulaması ile 3-6 yaş aralığındaki çocuklara hizmet verilecek.
Maltepe Gündüz Bakımevi’nde pilot uygulama olarak başlatılan gece kreşi ile çocukların eğitimleri ve bakımları belediyenin uzman öğretmenlerce sağlanacak.
GECE KREŞİ UYGULAMASI NEDİR?
Ankara Çankaya Belediyesi tarafından hayata geçirilen gece kreşi uygulaması ile gece çalışan ailelere destek olunurken çocukların çocukların eğitimleri ve bakımları belediyenin uzman öğretmenlerce sağlanması amaçlanıyor.
GECE KREŞİ HANGİ SAATLER ARALIĞINDA HİZMET VERECEK?
Gece kreşleri 19.00 ile 07.00 saatleri aralığında 3-6 yaş çocuklara hizmet verecek.
GECE KREŞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
Çankaya Belediyesi tarafından pilot uygulamayla hayata geçirilen gece kreşinden gece çalışan aileler yararlanabilir.
Kaynak: TGRT Haber
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