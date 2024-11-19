Ankara'da kar mı yağacak? Cumartesi günü sıcaklıkların düşmesi bekleniyor

19 Kasım 2024 09:36 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 09:51

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hafta sonu hava durumunu öğrenebiliyoruz. Ankara'da beklenen kar yağışı sonrası vatandaşlar heyecanlanırken kar yağışı olacak olan iller yeniden gündeme geldi.

Son zamanlarda Türkiye genelinde sıcaklıklar düşmeye başladı. Ülkemizin doğu kısımlarında yağışlar görülürken başkent Ankara'da da kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Ankara'da yaşayan vatandaşlar "Kar yağacak" haberlerine oldukça sevinirken cumartesi - pazar günü hava durumu haritası da araştırıldı.

ANKARA'DA KAR MI YAĞACAK 2024?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahminini paylaştı. Buna göre şu an için önümüzdeki günlerde Ankara'da kar yağışı uyarısı olmazken bazı uzmanlar cumartesi günü Ankara'da kar yağacağını ifade ediyor.

MGM verilerine göre 5 günlük tahmin şöyle:

23 KASIM CUMARTESİ ANKARA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Cumartesi günü Ankara'da sıcaklıkların en düşük 10 derece olması beklenirken en yüksek 17 dereceye çıkması öngörüldü.

Nem oranı 60 ile 94 aralığında seyir edebilirken il genelinde havanın yağışlı geçmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK, YAĞMUR VAR MI?

MGM tarafından paylaşılan verilere göre ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük, Kastamonu, Hatay çevreleri, Antalya'nın doğu, Mersin'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar olması bekleniyor.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün Trakya ve Batı Ege haricinde birçok bölgede yağış bekleniyor. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney kesimleri ile Adıyaman, Gaziantep​, Kilis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış etkili olabilir. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu bölgelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek" sözleri ile kar yağışı uyarısında bulundu.