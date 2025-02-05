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Ankara'da kar yağacak mı, saat kaçta belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
05 Şubat 2025 09:44 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 09:54
Ankara&#039;da kar yağacak mı, saat kaçta belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre gün içerisinde hava durumun gidişatını öğrenebiliyoruz. Türkiye genelinde etkili olan kar yağışları sonrasında Ankara'da kar yağacak saat vatandaşın gündemine yerleşti.

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde başlarken Ankara'da kar yağacak mı merak konusu oldu. Kış aylarının soğuk geçtiği Ankara'da bugünün hava durumu belli oldu.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI 5 ŞUBAT?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu hafta Türkiye genelinde kar yağışının etkili olacağını duyurmuştu. 5 Şubat Çarşamba günü hava durumu tahminine göre Ankara'da bugün için kar beklentisi bulunmuyor. Hava sıcaklıkları 0 ile -1 derece aralığında olurken hava genel olarak bulutlu olacak.

15.00 ile 18.00 aralığında hafif bir kar yağışı beklenirken yoğun bir kar etkisi 5 Şubat günü için bulunmuyor.

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ANKARA'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Bu haftanın hava durumu tahminine göre Ankara'da kar yağışı beklenmiyor. Hava sıcaklıkları -5 derecelere kadar inerken kar yağışının bu hafta etkili olmaması bekleniyor.

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Kaynak: TGRT Haber

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