Ankara'da maymun çiçeği karantinası iddiaları doğruyu yansıtmıyor! Ankara İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı

22 Ağustos 2024 12:06 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 12:27

Maymun çiçeği virüsü için aşılama başlıyor! Tüm dünyada mpox alarmı

Maymun çiçeği virüsü için aşılama başlıyor! Tüm dünyada mpox alarmı

Tüm dünyanın korku ile takip ettiği maymun çiçeği virüsünde vaklar Avrupa'da da görülmeye başladı.

Türkiye'de de ilk maymun çiçeği karantinasının Ankara'da uygulandığı iddia edilmişti.

Konuyla ilgili Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

Vatandaşlar tarafından Türkiye'de maymun çiçeği virüsünün görülüp görülmediği araştırılmaya başlandı.

TÜRKİYE'DE MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ VAR MI?

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre maymun çiçeği şüphesi ile karantinaya alınan hiçbir hasta bulunmuyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Son günlerde çeşitli medya organlarında Ankara'da maymun çiçeği hastalığından şüphelenilerek karantinaya alınan hastaların olduğu iddiaları üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.

Ankara'daki hiçbir sağlık tesisimizde maymun çiçeği (mpox) hatalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır. Bu tür iddialar, gereksiz bir panik ortamı yaratmaya yönelik asılsız bilgilerdir.

Maymun çiçeği hastalığı ile ilgili bilgilendirmeler, Sayın Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından şeffaf bir şekilde ve sıklıkla yapılmakta olup, halkımızın doğru bilgilere ulaşması amacıyla gereken tüm adımlar atılmaktadır. Vatandaşlarımızın, resmi açıklamaları dikkate alarak bu tür söylentilere itibar etmemeleri önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."