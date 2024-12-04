Ankara'da okullar tatil mi? 4 Aralık yağış sonrası gözler valilik açıklamasına çevrildi

04 Aralık 2024 08:45 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 08:51

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine gör Türkiye genelinde bu hafta yağışlı ve kapalı hava hakim olacak. Erken saatlerde Ankara'da başlayan yağış sonrası öğrenciler okulların tatil durumunu araştırdı.

Uludağ’da kar var mı? Meteoroloji kar kalınlıklarını paylaştı

Uludağ’da kar var mı? Meteoroloji kar kalınlıklarını paylaştı

4 Aralık Çarşamba günü Ankara'da etkili olan yağmur​ etkisini sürdürürken öğrenciler ve veliler valilikten gelecek olan okul​ tatil​ açıklamasını bekliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün yağış devam edecek.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ 4 ARALIK SON DAKİKA?

Bugün etkisini sürdüren yağmur sonrası okul tatil durumu öğrencilerin gündemine yerleşti. Şu an için Ankara Valiliği​ tarafından gelen bir açıklama bulunmuyor.

Buna göre bugün okullarda eğitime devam edilecek.

ANKARA'DA KAR VAR MI 4 ARALIK?

MGM tarafından yayımlanan haritaya göre bölge genelinde bulutlu ve aralıklı yağmur beklentisi var. Yüksek kesimlerde kar yağışı görülebileceği eklenirken gece saatlerinde sis öngörüldü. Hava sıcaklıkları aynı devam ederken rüzgarın ara ara esmesi bekleniyor.

MGM verilerine göre bugün Türkiye'de genel olarak parçalı ve bulutlu hava bekleniyor.

Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağış beklentisi sürerken Akdeniz kıyılarında sağanak bekleniyor.

Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur tahmin edildi.