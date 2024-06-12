Ankara'da orman yangınları kapsamında Çınaraltı ve Akbayır ormanına girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı

12 Haziran 2024 12:26 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 12:30

Ankara Valiliği tarafından yaz aylarında orman yangınlarını önlemek için alınacak olan tedbirler açıklandı.

Tedbirler kapsamında valilik Ankara il sınırları içerisinde bulunan birçok ormana giriş yasağı getirdi.

ANKARA ORMAN YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Ankara'da orman yasakları 30 Eylül tarihine kadar devam edecek.

İl sınırları içerisinde bulunan tüm ormanlık sahalara Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nde belirlenen sokak hayvanlarını beslemekle görevlendirilen ve yetkili kamu görevlileri haricinde girişler yasak olacak.

ANKARA'DA YASAK OLMAYAN ORMANLAR HANGİLERİ?

Valilik tarafından açıklanan bilgilere göre bazı ormanlara girişler yasağın dışında tutuldu.

Ancak bu ormanlara da 09:00-21:00 saatleri arasında giriş ve çıkış yapılacak.

Mangal, piknik, ocak ve barbekü de yapılmayacak.