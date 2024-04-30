Ankara'da şiddetli yağışlar bir süre daha sürecek

30 Nisan 2024 23:16 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 23:22

Başkent Ankara, bu akşam 22:00 saatinden itibaren şiddetli yağışların etkisi altına girdi. Gök gürültülü sağanak yağışın şehrin pek çok noktasında sel ve su baskınlarına neden olduğu bildiriliyor. Meteoroloji yetkilileri, yağışların bir süre daha devam edeceği uyarısında bulunuyor. Detaylar haberimizde!

Ankara'da başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle pek çok bölgeden sel ihbarları alınıyor.

Özellikle Çankaya başta olmak üzere şehrin birçok ilçesinde su baskınları yaşanıyor.

Sel riskine karşı vatandaşların dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması önem taşıyor.

Gök gürültülü sağanak yağışın şiddeti nedeniyle Ankara genelinde televizyon yayınları kısa süreliğine kesildi.

Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken, yetkililer genel bir elektrik kesintisi olmadığını belirtiyor.

Bu hafta boyunca, ara ara yağışların devam edeceği bildiriliyor.