Ankara'da yarın hangi yollar kapalı, neden? Alternatif güzergahlar

04 Şubat 2025 16:02 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 16:09

Ankara'da 5 Şubat Çarşamba günü bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek olan program dolayısıyla hangi yolları kapalı olacağı duyuruldu.

Ankara Spor Salonu'nda yapılacak olan program nedeniyle yarın belirli saatlerde bazı yollar trafiğe kapatılacak. Araç sahipleri ise kapalı yollara alternatif yolları araştırmaya başladı.

ANKARA'DA YARIN HANGİ YOLLAR KAPALI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre 23.00'ten itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantların alt geçitler hariç tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı, Tren Garı Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın üst geçitler hariç tamamı ve Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı trafiğe kapatılacak.

Programın sonra ermesinin ardından yollar yeniden trafiğe açılacak.

5 ŞUBAT ANKARA YARIN YOLLAR NEDEN TRAFİĞE KAPALI?

Yarın belirli yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre Ankara Spor Salonu'nda yapılacak olan program sebebiyle yollar kapalı olacak. İhtiyaç olması halinde Hipodrom Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ve Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü ile Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ve Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü de çift yönlü araç trafiğine kapatılabilir.