Ankara'da yollar neden kapalı? 27 Ocak bazı yollar trafiğe kapatıldı

27 Ocak 2025 10:27 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 10:34

Bugün Ankara'da bazı yollar trafiğe kapandı. Erken saatlerde araçları ile yola çıkan vatandaşlar alternatif güzergahları ve yolların kapalı olması sebebini araştırmaya başladı. 10.00 civarı ile kapanan yolların açılacağı saat bekleniyor.

27 Ocak Pazartesi günü Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Otomobil sahipleri için yapılan uyarı sonrasında 10.00'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.

ANKARA'DA BUGÜN TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek olan program sebebiyle bugün yollar trafiğe kapatıldı. Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü trafiğe kapatılırken Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantların alt geçit hariç tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na yan varyantın tamamı, Tren Garı Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın üst geçit hariç tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı trafiğe kapalı olacak.

ANKARA'DA YOLLAR NEDEN TRAFİĞE KAPALI, SAAT KAÇA KADAR?

Bugün Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek program sebebiyle bazı güzergahlar trafiğe kapatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü duyurmuştu.

ANKARA'DA YOLLAR NE ZAMAN TRAFİĞE AÇILACAK?

Belirlenen yollar dışında ihtiyaç olması halinde Hipodrom Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü ve Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü, çift yönlü araç trafiğe kapatılacağı belirtilmişti.

Yapılan açıklamaya göre Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan program nedeniyle yollar 10.00 itibarıyla kapalı olacak. Yolların açılacağı saat belirtilmezken program bitişiyle açılacağı duyuruldu.