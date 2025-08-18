Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Ankara'da yollar neden kapalı? Ankara'da yollar ne zaman açılacak?

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü etkinlik nedeniyle Ankara'da bazı yollar kapalı olacak. Vatandaşlar tarafından Ankara'da yollar neden kapalı, ne zaman açılacağı ise araştırılmaya başlandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından Ankara'da bugün kapalı olacak metro durakları ve yollar duyuruldu.

Ankara'da yollar neden kapalı? Ankara'da yollar ne zaman açılacak?
18 Ağustos Pazartesi günü Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre bazı ve metro durakları başkentte trafiğe kapatıldı. Sabah saatlerinden itibaren trafiğe kapalı olan yolların ne zaman açılacağı da duyuruldu. Vatandaşlar tarafından Ankara'da yolların neden kapalı olduğu ise merak ediliyor.

Ankara'da yollar neden kapalı? Ankara'da yollar ne zaman açılacak?

ANKARA'DA YOLLAR NEDEN KAPALI?

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre nedeniyle bugün sabah saat 08.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapalı olan yollar ise şöyle:

"-Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

-Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

-Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

-Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

-GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

-Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar,

-Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar,

-İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar,

-Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır."

Ayrıca saat 11.00'den itibaren Atatürk Kültür Merkezi metro durağı ile Anadolu Meydanı Ankaray durağının da kapalı olacağı belirtildi.

Ankara'da yollar neden kapalı? Ankara'da yollar ne zaman açılacak?

ANKARA'DA YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Ankara'da kapalı olan yollar ve metro durakları etkinlik sona erene kadar kapalı olacak. Etkinlik sona erdikten sonra yolların ve metro duraklarının tekrardan trafiğe açılması bekleniyor.

https://x.com/EmniyetAnkara/status/1957038569110786379

