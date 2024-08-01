Ankara'da zamlı tam ve öğrenci dolmuş ücretleri, 1 Ağustos itibariyle uygulanmaya başladı

01 Ağustos 2024 11:02 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 11:21

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş tarafından toplu taşıma araçlarındaki ücret tarifesinde yüzde 38,9 ile 50 arasında zam yapılmasını öngören teklifi 25 Temmuz tarihinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu tarafından kabul edildi.

1 Ağustos tarihinde yürürlüğe giren kararın ardından vatandaşlar dolmuş ücretlerinin ne kadar olduğunu merak etmeye başladı.

ANKARA DOLMUŞ ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın sunduğu teklif oy çoğunluğuyla UKOME tarafından kabul edildi ve zam geldi.

1 Ağustos itibariyle Ankara'da yaşayan vatandaşlar artık dolmuşlara zamlı ücretten binebilecekler.

ANKARA DOLMUŞ ÜCRETİ KAÇ TL 2024?

UKOME tarafından açıklanan bilgilere göre kısa mesafe için dolmuş ve minibüs ücretleri kısa mesafe için 17 liradan 25 liraya yükseldi.

Uzun mesafe için ise 20 lira olan ücretler 30 liraya çıktı.

ANKARA ÖĞRENCİ DOLMUŞ ÜCRETİ NE KADAR 2024?

1 Ağustos itibariyle yürürlüğe girecek olan karara göre Ankara'da öğrenci dolmuş ve minibüs ücretine de zam yapılarak 15 TL'ye yükseltildi.