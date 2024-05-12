Ankaragücü - Hatayspor maçı bu akşam 19.00'da oynanacak

12 May 2024 16:39 - Güncelleme : 12 May 2024 16:42

Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu mücadelelerinden biri olan Hatayspor - Ankaragücü maçı bu akşam oynanacak.

Her iki takım da alt sıralardan kurtulma mücadelesi verirken, galibiyetle önemli bir adım atma fırsatını kovalıyor.

Ankaragücü, Hatayspor'u mağlup ederek ligde kalmayı garantileme amacında, Hatayspor ise yeni teknik direktörü Özhan Pulat ile çıkış arayışında.

Hatayspor - Ankaragücü maçı, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Mersin Stadı'nda oynanacak.

Futbol tutkunları, bu kritik maçı ekran başından heyecanla takip edecek.