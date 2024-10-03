Ankara'nın Beypazarı ve Çubuk ilçesinde su kesintisi yaşanacak

03 Ekim 2024 10:46 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 10:51

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesinde Ankara'da yaşanacak su kesintisi programı paylaşıldı. Ankara’nın Beypazarı ve Çubuk ilçelerine su verilemeyecek.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ASKİ kesinti programına göre; 3 Ekim Perşembe (bugün) Ankara'nın Beypazarı ve Çubuk ilçelerinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak.

ANKARA BEYPAZARI SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 08.40-14.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak.

ANKARA ÇUBUK’TA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ankara’nın Çubuk ilçesinde 08.20 itibarıyla kesilen sular saat 14.00’da geri gelecek.

ANKARA’NIN HANGİ İLÇELERİNDE SU KESİNTİSİ VAR?

Ankara’nın Çubuk ve Beypazarı ilçelerinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak.