Ankaray kapalı mı? EGO seferlerin durduğunu açıkladı

05 Aralık 2024 10:08 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 10:34

Ankara'da her gün binlerce kişinin kullandığı Ankaray'da metro seferleri durdu. Erken saatlerde işe ve okula gitmek isteyenler ise seferlerin durma sebebini ve açılacağı saati araştırmaya başladı.

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İstanbul'da açılacak olan 9 yeni metro hattı açıklandı!

5 Aralık Perşembe günü Ankara'da erken saatlerde işe ve okula gitmek isteyenler zor anlar yaşadı. Ankaray seferleri, izinsiz giriş sebebiyle geçici olarak durduruldu.

Ne zaman seferlerin normale döneceği beklenirken gözler EGO Genel Müdürlüğü'ne çevrildi.

ANKARAY KAPALI MI, NEDEN?

5 Aralık günü sabah saatlerinde hatta izinsiz giriş olmasından olayı seferler geçici olarak durduruldu. Ring otobüsleri ile ulaşım sağlanırken açılacağı saat bekleniyor.

ANKARA METRO KAPALI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

EGO Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı duyuru şöyle oldu:

"Değerli Vatandaşlarımız

05.12.24 saat 08.45'te hatta izinsiz giriş nedeniyle Ankaray İşletmesi'nde seferler geçici olarak durdurulmuştur. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ulaşım ring otobüsleriyle sağlanacaktır. Sorunun en kısa sürede çözülerek seferlerimize yeniden başlanması için çalışmalarımız devam etmektedir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi

EGO Genel Müdürlüğü"

ANKARAY SEFERLERİ AÇILDI MI, NE ZAMAN DÜZELECEK?

Perşembe günü 08.45'te meydana gelen olay sonrasında Ankaray seferleri geçici olarak kapatılmıştı. EGO sosyal medya hesabından duyuru yaparken seferlerin düzelmesi halinde yeni bir duyuru ile seferlerin normale döndüğünü duyuracak.