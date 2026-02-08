Menü Kapat
Anne ve babalar dikkat! Sosyal medya paylaşımlarında yapay zeka riski

Günümüz dünyasının en popüler araçlarından biri olan yapay zekalar faydanın yanı sıra beraberinde bilinçsiz kullanım sonucunda tehlikeleri de getiriyor. Prof. Dr. Ali Murat Kırık yapay zekanın karanlık yüzüen karşı aileleri uyardı.

Anne ve babalar dikkat! Sosyal medya paylaşımlarında yapay zeka riski
MUHABİR: Hüseyin Bahcivan

ve teknoloıjilerindeki hızlı gelişim, beraberinde büyük güvenlik açıklarını da getiriyor. Prof. Dr. ALi Murat Kırık, WhatsApp gruplarında çocuklar arasında yapay zeka kullanılarak yayılan tehlikeye dikkat çekti. Yapay zeka uygulamalarıyla birlikte akran zorbalığının giderek daha da arttığına dikkat çekti. Bu durumun telafisi çok zor travmalara yol açtığını ifade ederek aileleri uyardı.

Anne ve babalar dikkat! Sosyal medya paylaşımlarında yapay zeka riski

OKULLARDAKİ DİJİTAL AKRAN ZORBALIĞINA DİKKAT

Prof. Dr. Ali Murat Kırık'ın açıklamasında okullarda gençlerin arkadaşlarının fotoğraflarını yapay zeka uygulamalarına yükleyerek "mizah" adı altında manipüle ettiğinin altını çizdi. Bu manipüle edilen fotoğraflardan dolayı çocukların okullarda zorbalığa uğradığını belirten Kırık bu duruma da düzenleme getirilmesini belirtti.

Anne ve babalar dikkat! Sosyal medya paylaşımlarında yapay zeka riski

"GROK FRENİ PATLAMIŞ BİR KAMYON GİBİ"

Yapay zeka uygulamalarının denetimsizliğine vurgu yapan Kırık, Elon Musk'ın sahip olduğu isimli yapay zeka uygulamasına dikkat çekti. Kırık yaptığı açıklamada "Elon Musk'ın Grok isimli yapay zeka uygulaması hiçbir filtre ve moderasyon söz konusu değil. Otomatik olarak sadece çocuklar da değil herkes tehlikede. İnsanlara itibar suikasti yapmak bu kadar kolay olmamalı" ifadelerini kullandı.

Anne ve babalar dikkat! Sosyal medya paylaşımlarında yapay zeka riski

AİLELERE KRİTİK UYARI: "ELON MUSK BİLE ÇOCUĞUNU GİZLİYOR"

Çalışan ve yoğun iş temposundaki ailelerin bu konuda çok daha dikkatli olması gerektiğini belirten Kırk, daha bebeklikten itibaren açılan sosyal medya hesaplarının çocukları bu "bataklığa" sürüklediğini ifade etti. Dünyanın en zengin insanı, Grok'un sahibi Elon Musk'ın dahi kendi çocuklarının yüzünü emojilerle gizleyerek sosyal medyada paylaştığını hatırlatan Kırık, ailelerin de bu tarz önlemler alması gerektiğini belirtti.

Anne ve babalar dikkat! Sosyal medya paylaşımlarında yapay zeka riski

"YAPAY ZEKA YASASI GERÇEKLEŞTİRİLMELİ"

Prof. Dr. Ali Murat Kırık bu işin iki tane suçlusu olduğunu belirtti. Bunlardan bir tanesinin aracılık eden yapay zeka olduğunu, diğerinin ise bu görüntüleri manipüle ettiren fail olduğunu ifade etti. Bu durumla ilgili yapay zeka yasasının hukuki olarak gerçekleştirlimesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) geçtiğimiz günlerde sunduğu çalışmayı hatırlattı. Sosyal medya yasasının ardından bu alanda da düzenleme gelmesi gerektiğini belirtti.

