Anneler Günü için hediye fikirleri! Anneye kayınvalideye hediye yapımı ve kart notu için yeni, anlamlı öneriler

09 May 2024 09:00 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 16:24

12 Mayıs 2024 Pazar gününe denk gelen Anneler Günü için binlerce hediye çeşidi bulunmakta. Binlerce üründen anneleriniz için alabileceğiniz hediyeler yazımızın devamında yer almaktadır.

ANNELER GÜNÜ İÇİN HEDİYE FİKİRLERİ

Annelerimiz için en önemli günde onlara çok özel bir hediye almak istiyorsanız ama ne alacağınızı bulamıyorsanız size birkaç tavsiyede bulunmadan önce onlara kocaman ve sımsıkı sarılmanızın onlar için en büyük hediye olduğunu unutmamalısınız.

Ne alacağımı bulamıyorum diyorsanız da onlara o gün alacağınız bir çiçek belki bir pasta ile muhteşem bir sürpriz yapabilirsiniz.

Daha kalıcı bir hediye vermek isterseniz boynundan çıkarmayacağı bir kolye anneniz ve kayınvalideniz çok mutlu olacaktır.

Hediyenizi herkes görsün istiyorsanız da bir çerçeveye koyacağınız annenizle fotoğrafınızı eminiz ki anneniz evinizin en baş köşesine koyacaktır.

Annenizle kayınvalidenizin hayatını kolaylaştıracak bir hediye arıyorsanız mutfakların sultanı annelerimize elektrikli mutfak eşyaları alabilirsiniz.

Her kadının vazgeçilmezi olan mis kokulu parfümler ise annenizi ve kayınvalidenizi mutlu edecek hediyeler arasında yer alıyor.

Annenize ve kayınvalidenize tek kutuda birçok hediye vermek isterseniz de içinde fincan, french-press, kahve ve fotoğraf bulunan hediye kutuları en iyi seçeneklerden biridir.

ANNELER GÜNÜ İÇİN HEDİYE YAPIMI

El emeği hediyelerin ise her zaman yeri ayrıdır. El emeği ne hediye yapabilirim diye düşünüyorsanız şu önerilerde bulunabiliriz:

Annenizle fotoğraflarınızı kolaj yaparak oluşturacağınız tabloyla hem annenizi mutlu edecek hem de evinize renk katacaksınız.

Örgü yapmayı biliyorsanız ise annenize öreceğiniz bir atkı veya kazak ile içini sıcacık yapabilirsiniz.

ANNELER GÜNÜ HEDİYE KARTI NOTLARI

Annenize vereceğiniz hediyelerin yanında hediye kartlarıyla da duygularınızı ifade edebilirsiniz. Annenizi ne kadar çok sevdiğinizi anlatan bu notlarla annenizi iki kat daha fazla mutlu edeceksiniz. Kartlara yazabileceğiniz notlara gelecek olursak şunları önerebiliriz:

“Anneler günün kutlu olsun annecim.”

“İyi ki benim annem oldun. Anneler günün kutlu olsun.”

“En değerli varlığım annem. Seni çok seviyorum.”

“Annelerin en güzeli, en tatlısı canım annem. Anneler günün kutlu olsun.”

“Sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun annecim. Seni seviyorum.”

“Senin gibi bir anneye sahip olduğum için dünyanın en şanslı çocuğuyum. İyi ki benim annemsin.”