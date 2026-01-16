Menü Kapat
TGRT Haber
10°
Anneler ve babalar dikkat! Sohbet odalarında çocukları bekleyen büyük tehlike

Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık anonim mesajlaşma uygulamalarındaki "karanlık odaların" çocuklara ve yetişkinlere olan tehditleri hakkında uyarılarda bulundu. Kişilsel verilerin ele geçirilmesinden yasa dışı ticarete kadar uzanan bu sohbet odalarından çocukların korunması için ailelerin ekstra dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Anneler ve babalar dikkat! Sohbet odalarında çocukları bekleyen büyük tehlike
Bilişim Uzmano Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bazı yurt dışı menşeili sosyal medya ve anlık mesajlaşma uygulamalarının kullanıcıları anonim hale getirdiğini belirterek, bu durumun ciddi suçlara zemin hazırladığını ifade etti. Özellikle yurt dışı merkezli platformların denetimsiz yapısının büyük bir tehlike barındırdığının altını çizdi. Kırık bu mecralarda madde bağımlılığından kumara, sahte diploma üretiminden yatırım tuzaklarına kadar birçok yasa dışı faaliyetin yürütüldüğünü belirtti.

Anneler ve babalar dikkat! Sohbet odalarında çocukları bekleyen büyük tehlike

ANNE VE BABALAR DİKKAT: ÇOCUKLARI KANDIRIYORLAR

Prof. Dr. Kırık, çocukların ve gençlerin bu platformlara genellikle oyun ve sohbet amacıyla getirildiğini ancak kısa sürede kolay para ve ödül vaatleriyle suç ağlarına çekildiğini ifade etti. Bu yapıları "karanlık odalar" olarak adlandıran Prof. Dr. Kırık gençlerin farkında olmadan suça sürüklendiğini belirtti.

Bu odalalarda çocukların ve gençlerin zarar verilmekle tehdit edildiğini belirten Kırık, tehdit edilen çocukların adeta bir robot gibi verilen komutları yerine getirmek zorunda kaldığını söyledi. Gençlerin zamanla bu yapıların "kurbanı" haline geldiğini ifade etti.

Anneler ve babalar dikkat! Sohbet odalarında çocukları bekleyen büyük tehlike

AİLELER ÇOCUKLARI EKSTRA TAKİP ETMELİ

Ailelerin "nasıl olsa gözümüzün önünde" diyerek çocuklarının güvende olduğunu zannetmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dijital ortamda gençlerin manpüle edildiğini ve bu sebepten dolayı ailelerin ekstra dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Bu süreç uzun vadede çocukların hayattan soğumasına, asosyal hale gelmesine, motivasyon ve ders başarısının düşmesine yol açtığının altını çizdi.

#Aktüel
