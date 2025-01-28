Annelere sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Bakıcı desteği şartları belli oldu

28 Ocak 2025 08:58 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 09:12

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​, çalışan annelere verilecek olan bakıcı desteği hakkında açıklamada bulundu. Çalışan annelere bakıcı desteği şartları da netleşti.

Çalışan annelere müjde! 21 bin liraya kadar bakıcı desteği: Başvuru şartları belli oldu

Çalışan annelere müjde! 21 bin liraya kadar bakıcı desteği: Başvuru şartları belli oldu

İzmir, Ankara ve İstanbul'da 20 ay süre ile yürütülen proje 2025'te toplam 15 milyon TL destek tutarı sağlıyor. Binlerce çalışan annenin gündeminde ise annelere sosyal yardım başvurusunun nasıl yapılacağı yer aldı.

ANNELERE SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular SGK'nın “sgkegitimlibakici.org” ve “sgk.org.tr” adresleri üzerinden yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışan Annelerin Her Zaman Yanındayız. Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) sayesinde annelerin kayıtlı istihdama katılmasını destekliyor, sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik ediyoruz." sözleri ile güzel haberi paylaştı.

ÇALIŞAN ANNE BAKICI DESTEĞİ KAÇ TL, NE KADAR 2025?

Destek kapsamında Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere 560 Euro ya da TL karşılığı 20 bin 779 lira, Tam zamanlı çalışan annelere 510 Euro ya da TL karşılığı 18 bin 926 lira, Yarı zamanlı çalışan annelere 255 Euro ya da TL karşılığı 9 bin 462 lira, Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan annelere 305 Euro ya da TL karşılığı 11 bin 317 lira ödeme yapılacak.