Annem Ankara bu akşam var mı, neden yok? Yeni bölüm fragmanının yayınlanacağı tarih bekleniyor

08 Ocak 2025 09:02 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 09:14

Kanal D ekranlarında yayınlanan Annem Ankara dizisinin bu akşam yeni bölüm yayınlayıp yayınlamayacağı merak konusu oldu. Yeni yıl tatili sebebiyle birçok dizi yeni bölüm yayınlamazken Annem Ankara bu hafta var mı, yok mu izleyicinin gündeminde.

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8 Ocak Kanal D yayın akışına göre Annem Ankara'nın yeni bölümü yer almadı. Yeni yıl haftası olmasından dolayı dizilerin yeni bölüm fragmanları da henüz yayınlanmadı.

Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Özgürcan Çevik gibi isimlerin yer aldığı dizi kısa sürede büyük izleyici kitlesi kazandı. Bu hafta birçok dizi ekranlara ara verirken Annem Ankara bugün yeni bölüm var mı merak konusu oldu.

ANNEM ANKARA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU 8 OCAK?

Kanal D yayın akışına göre Annem Ankara dizisi bu akşam yeni bölümünü değil, tekrarını yayınlayacak. Yeni yıl haftasından dolayı birçok dizi yeni bölüm yayınlamazken Annem Ankara da bu hafta ekranlara gelmeyecek.

ANNEM ANKARA NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Ekranların sevilen dizisi Annem Ankara kısa sürede büyük izleyici kitlesine ulaştı. Yeni yıl haftasından dolayı diziler izleyici ile buluşmaya ara verirken Bergüzar Korel'in başrolünde yer aldığı dizi bu hafta yayınlanmayacak.

BUGÜN ANNEM ANKARA VAR MI?

8 Ocak Çarşamba günü dizinin yeni bölümü olmazken tekrarı ekranlara gelecek. Bu hafta birçok dizi yeni bölüm yayınlamazken Annem Ankara da onlardan bir tanesi oldu. Kanal D yayın akışına göre bugün tekrar bölümü yayınlanacak.

ANNEM ANKARA YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yeni yıl haftası olmasından dolayı diziler ekranlara ara vermiş durumda. Yeni bölümler gelmezken bazı yapımlar fragmanları da yayınlamadı. Yeni bölüm fragmanının önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Dizi bir sonraki hafta kaldığı yerden devam edecek.