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Annem Ankara dizisinin hangi dönemi anlattığı merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
20 Kasım 2024 21:13 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 21:23
Annem Ankara dizisinin hangi dönemi anlattığı merak ediliyor

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Annem Ankara’nın konusu ve anlattığı dönem merak ediliyor.

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün yer aldığı Annem Ankara filminin konusu ve geçtiği dönem meraklıları tarafından araştırılıyor.

ANNEM ANKARA KONUSU NE?

Annem Ankara dizisi birinci bölümüyle 20 Kasım Çarşamba (bugün) izleyici karşısına çıkıyor.

Annem Ankara dizisinin hangi dönemi anlattığı merak ediliyor - 1. Resim

Dizi 1990’lı yılların Ankara’sında geçiyor. Gerçek bir hayat hikâyesi olan Annem Ankara, bir baba ile 3 erkek çocuğuna bakabilmek için erken yaşta emekli olan bir annenin başından geçenleri anlatıyor.

Annem Ankara dizisinin hangi dönemi anlattığı merak ediliyor - 2. Resim

ANNEM ANKARA OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sevinç Erbulak, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven gibi isimler yer alıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Dizinin her Çarşamba yayınlanması bekleniyor

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Kaynak: TGRT Haber

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