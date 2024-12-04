Annem Ankara’nın Bergüzar Korel’i en çok arananlar arasına girdi

04 Aralık 2024 22:35 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 22:37

Mehmet Günsür ve Bergüzar Korel'in başrollerde olduğu Annem Ankara dizisinin akıbeti, izleyicileri merak içinde bırakıyor.

Annem Ankara dizisinin hangi dönemi anlattığı merak ediliyor

Annem Ankara dizisinin hangi dönemi anlattığı merak ediliyor

Annem Ankara'nın ne zaman yayınlanacağı belli oldu

Annem Ankara'nın ne zaman yayınlanacağı belli oldu

Her çarşamba akşamı izleyiciyle buluşan Annem Ankara​ dizisinde Bergüzar Korel​'in canlandırdığı Zuhal karakterinin yaşadığı eve polis geliyor. Polis, Mehmet Günsür​'ün canlandırdığı eski kocası Hasan'ın hastaneye kaldırıldığı haberini veriyor.

ANNEM ANKARA HASAN KARAKTERİ ÖLECEK Mİ?

Ön izlemede ortanca oğul Başar'ın "Böyle vedalaşmamalıydık babamla" sözleri Hasan karakterinin diziden çıkacağı iddialarına neden oldu.

Mehmet Günsür Annem Ankara'ya veda mı edecek? Sorusu en çok arananlar arasına girdi.

BERGÜZAR KOREL’DEN ANNEM ANKARA İTİRAFI

Oyuncu Bergüzar Korel, senaryoyu elinden bırakamadığını söylemişti.

“Annem Ankara senaryosunu elimden bırakamadım.” Diyen ünlü oyuncu “Dört bölümü yollamışlardı, hepsini hemen okudum ve menajerimi arayıp “Ayrıntıyı konuşmaya gerek yok, ben bu işte olmak istiyorum” dedim." ifadelerini kullandı.