Annem Ankara'nın ne zaman yayınlanacağı belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

15 Kasım 2024 15:19 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 15:29

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Annem Ankara, tanıtım fragmanıyla ilgi çekmişti. 90'lı yıllarda bir annenin yaşam mücadelesini konu ele alan dizinin oyuncu kadrosu ve konusu beğeni topladı.

Tanıtım fragmanı ile ses getiren Annem Ankara dizisinde yer alan oyuncular seyirci tarafından beğenilen dizinin başrolünde Bergüzar Korel​ ve Mehmet Günsür yer alıyor. Kanal D​ ekranlarında yayınlanacağı tarih duyuruldu. ANNEM ANKARA NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan dizinin 20 Kasım​ tarihinde izleyici ile buluşması bekleniyor. ANNEM ANKARA OYUNCU KADROSU Dizide yer alan isimler arasında Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Yıldıray Şahinler, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor. KONUSU NEDİR? Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan dizi 1990'lı senelerde Ankara'da yaşayan bir annenin hayatını ele alıyor. Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenilen dizide Zuhal'in 3 çocuğuyla yaşam mücadelesi anlatılıyor. İlgili Haberler Seda Sayan üzücü haberi duyurdu! "Annem yoğun bakıma alındı"