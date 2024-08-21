Antalya Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, 2004 yerel seçimlerinde aday oldu

21 Ağustos 2024 12:42 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 12:53

Antalya'nın kuzeyinde yer alan Döşemealtı'nın nüfusu 2022 itibarıyla 79.495 olurken Belediye Başkanı kim merak edildi. 31 Mart yerel seçimlerinde Menderes Dal'ın rakibi AK Parti'den Bekir Kıvrım olmuştu.

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDEN?

Belediyenin başkanlığını yapan Menderes Dal, Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olarak seçimi kazandı.

DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Başkanlık görevini Menderes Dal yaparken 31 Mart 2024 seçimlerinde 43.77 oy oranı ile kazanan oldu. Dal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak katıldığı seçimden başarı elde etti. Seçimde rakibi ise AK Parti'den Bekir Kıvrım olurken 43.56 oy oranı aldı.

MENDERES DAL ASLEN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

2 Nisan 1969 tarihinde Yeniköy'de doğan isim ilk ve ortaokul eğitimini doğduğu yerde tamamlarken lise eğitimini Antalya Çağlayan Lisesi'nde bitirdi.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olurken askerliğinin ardından 1993 yılında Döşemealtı'nda eczanesini açtı.

1994-1999 aralığında Yeniköy Belediye Meclis Üyeliği yapan isim CHP'de 2 dönem İlçe Eğitim Sekreterliği ve Merkez İlçe Sekreterliği görevlerinde bulundu.

2004 yerel seçimlerinde aday olan isim 2005 ile 2007 aralığında CHP Antalya İl Sekreterliği yaptı.

Dal, evli ve 2 çocuk babasıdır.