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Antalya, İzmir, Adana, Gaziantep, Eskişehir'deki üniversitelerde düzenlenecek! Açık hava sinema takvimi belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
15 May 2024 15:08 - Güncelleme : 15 May 2024 15:26
Antalya, İzmir, Adana, Gaziantep, Eskişehir&#039;deki üniversitelerde düzenlenecek! Açık hava sinema takvimi belli oldu

TV+ tarafından mayıs ayı boyunca üniversitelerde açık hava sinema etkinlikleri düzenlenecek. Öğrenciler İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Adana Çukurova Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde açık hava sinema etkinliği ne zaman düzenlenecek sorusunun cevabını araştırıyor. Ayrıca etkinlikte hangi filmlerin olduğu da merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...

İçerik platformu TV+ tarafından Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan üniversitelerin kampüslerinde mayıs ayı boyunca açık hava sinema etkinlikleri düzenlenecek.

Öğrenciler etkinliğin yapılacağı üniversiteleri, ve tarihlerini merak ediyor.

Antalya, İzmir, Adana, Gaziantep, Eskişehir'deki üniversitelerde düzenlenecek! Açık hava sinema takvimi belli oldu - 1. Resim

TV+ açık hava sinema etkinliği kapsamında üniversitelerde Oscar ödüllü film "The Holdovers" yayınlanacak. 

The Holdovers 1970 yılında geçen bir dönem filmidir.

Filmde okul dışında bir hayatı olmayan öğretmen, sürekli sorun çıkaran öğrenci ve okulda görevli olan bir aşçının başından geçen olaylar anlatılmaktadır. 

Antalya, İzmir, Adana, Gaziantep, Eskişehir'deki üniversitelerde düzenlenecek! Açık hava sinema takvimi belli oldu - 2. Resim

Açık hava sinemasının geleceği üniversiteler ve tarihleri ise şöyle:

15 Mayıs Çarşamba - Antalya Akdeniz Üniversitesi

17 Mayıs Cuma - İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi

20 Mayıs Pazartesi - Adana Çukurova Üniversitesi

21 Mayıs Salı - Gaziantep Üniversitesi

23 Mayıs Perşembe - Eskişehir Teknik Üniversitesi

Kaynak: TGRT HABER
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