Antalya, İzmir, Adana, Gaziantep, Eskişehir'deki üniversitelerde düzenlenecek! Açık hava sinema takvimi belli oldu
TV+ tarafından mayıs ayı boyunca üniversitelerde açık hava sinema etkinlikleri düzenlenecek. Öğrenciler İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Adana Çukurova Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde açık hava sinema etkinliği ne zaman düzenlenecek sorusunun cevabını araştırıyor. Ayrıca etkinlikte hangi filmlerin olduğu da merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...
İçerik platformu TV+ tarafından Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan üniversitelerin kampüslerinde mayıs ayı boyunca açık hava sinema etkinlikleri düzenlenecek.
Öğrenciler etkinliğin yapılacağı üniversiteleri, ve tarihlerini merak ediyor.
TV+ açık hava sinema etkinliği kapsamında üniversitelerde Oscar ödüllü film "The Holdovers" yayınlanacak.
The Holdovers 1970 yılında geçen bir dönem filmidir.
Filmde okul dışında bir hayatı olmayan öğretmen, sürekli sorun çıkaran öğrenci ve okulda görevli olan bir aşçının başından geçen olaylar anlatılmaktadır.
Açık hava sinemasının geleceği üniversiteler ve tarihleri ise şöyle:
15 Mayıs Çarşamba - Antalya Akdeniz Üniversitesi
17 Mayıs Cuma - İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi
20 Mayıs Pazartesi - Adana Çukurova Üniversitesi
21 Mayıs Salı - Gaziantep Üniversitesi
23 Mayıs Perşembe - Eskişehir Teknik Üniversitesi