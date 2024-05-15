Antalya, İzmir, Adana, Gaziantep, Eskişehir'deki üniversitelerde düzenlenecek! Açık hava sinema takvimi belli oldu

15 May 2024 15:08 - Güncelleme : 15 May 2024 15:26

İçerik platformu TV+ tarafından Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan üniversitelerin kampüslerinde mayıs ayı boyunca açık hava sinema etkinlikleri düzenlenecek.

Öğrenciler etkinliğin yapılacağı üniversiteleri, ve tarihlerini merak ediyor.

TV+ açık hava sinema etkinliği kapsamında üniversitelerde Oscar ödüllü film "The Holdovers" yayınlanacak.

The Holdovers 1970 yılında geçen bir dönem filmidir.

Filmde okul dışında bir hayatı olmayan öğretmen, sürekli sorun çıkaran öğrenci ve okulda görevli olan bir aşçının başından geçen olaylar anlatılmaktadır.

Açık hava sinemasının geleceği üniversiteler ve tarihleri ise şöyle:

15 Mayıs Çarşamba - Antalya Akdeniz Üniversitesi

17 Mayıs Cuma - İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi

20 Mayıs Pazartesi - Adana Çukurova Üniversitesi

21 Mayıs Salı - Gaziantep Üniversitesi

23 Mayıs Perşembe - Eskişehir Teknik Üniversitesi