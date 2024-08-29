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Antalya Kaş’ta 3.5 büyüklüğünde depremin derinliği 13 km olarak ölçüldü

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
29 Ağustos 2024 13:28 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 13:31
Antalya Kaş’ta 3.5 büyüklüğünde depremin derinliği 13 km olarak ölçüldü

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sayesinde anlık olarak son sarsıntıların büyüklüğüne ve şiddetine erişebiliyoruz. Bugün Antalya Kaş'ta deprem mi oldu araması yapılırken son veriler paylaşıldı.

Bugün Kaş'ta hissedilen sarsıntının ardından İzmir, Kaş, Antalya'da az önce deprem mi oldu merak edilirken sarsıntının verileri duyuruldu.

ANTALYA KAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

AFAD verilerine göre bugün Kaş'ta 3.5 büyüklüğünde sarsıntı oldu.

Antalya Kaş’ta 3.5 büyüklüğünde depremin derinliği 13 km olarak ölçüldü - 1. Resim

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Kaynak: TGRT Haber
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