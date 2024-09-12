Antalya Kepez, Demre ve Alanya'da elektrik kesintisi 16.00'da bitecek

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

12 Eylül 2024 15:45 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 15:53

Antalya'da elektrik kesintisi birçok ilçede geçerli olurken planlı arıza ve bakım çalışmaları sürüyor. Erken saatlerden itibaren geçerli olan Antalya elektrik kesintisinin ne zaman biteceği de paylaşıldı.

Bugün sabah 09.00 civarında başlayan elektrik arızası halen devam ediyor. Vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini beklerken AEDAŞ kesinti olan mahalleleri ve çalışmanın biteceği saati duyurdu. ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 12 EYLÜL? Bugün MERKEZ KARAKOCALI Mah. ŞIHKÖYLÜLER,MERKEZ KIZILCAŞEHİR Mah. 1 NOLU Sk.,MERKEZ KIZILCAŞEHİR Mah. ACINAR Cd.,MERKEZ OBA ACINAR,MERKEZ OBA ESENTEPE,MERKEZ OBA Mah. ACINAR Cd,MERKEZ OBA Mah. HESEOĞLU mahallelerindeki arıza çalışması 16.00'ya kadar devam edecek. EMİŞBELENİ ATATÜRK,MERKEZ EMİŞBELENİ Mah. TÜRKMENLER Cd,MERKEZ EMİŞBELENİ Mah. ÇETİN Sk.,MERKEZ EMİŞBELENİ İSTİKLAL,MERKEZ PAYALLAR KARAANLI, AKÇATI,MERKEZ AKÇATI Mah.,MERKEZ KIZILCAŞEHİR,MERKEZ KIZILCAŞEHİR Mah.,MERKEZ OBA KIZILCAŞEHİR,MERKEZ UĞURLU,MERKEZ UĞURLU Mah. DİBEKTAŞ mahallelerinde ise 16.30'da sonlanacak. Demre MERKEZ BÜYÜKKUM KUMDAĞI 15.,MERKEZ BÜYÜKKUM Mah. KUMDAĞI 15. Sk.,MERKEZ BÜYÜKKUM Mah. KUMDAĞI 2 sokaklarındaki çalışmalar ise 16.00'ya kadar sürecek. ANTALYA GAZİPAŞA KESİNTİ 12 Eylül günü 11.00'de MERKEZ PAZARCI Mah. SELİNTİ sk.,MERKEZ PAZARCI Mah. İSMAİL OGAN Cd,MERKEZ PAZARCI ULUSAL EGEMENLİK,MERKEZ PAZARCI İSMAİL OGAN bölgelerinde başlayan çalışmalar 17.00'de sona erecek. Kaş'ta YEŞİLKÖY KARAGÜLLER, GERENYALAĞI MEV. YEŞİLKÖY MAH.,GERENYALAĞI YEŞİLKÖY,KOCAGÖL YEŞİLKÖY,MERKEZ YEŞİLKÖY ETEMLER,MERKEZ YEŞİLKÖY Mah. GAZİ Blv,MERKEZ YEŞİLKÖY Mah. YENİ CAMİİ Cd,MERKEZ YEŞİLKÖY YENİ CAMİİ,PİNTİYURDU YEŞİLKÖY, KIZILAĞAÇ Mah. SUSUZYAKA MEVKİ KIZILAĞAÇ Mah. SUSUZYAKA MEVKİ,MERKEZ BAYINDIR,MERKEZ BAYINDIR Mah. AŞAĞI Sk.,MERKEZ BAYINDIR Mah. BELENBAŞI Sk.,MERKEZ GÖMBE 25.ÇIKMAZ,MERKEZ GÖMBE Mah. 106.SOKAK Sk.,MERKEZ GÖMBE Mah. 175 ADA 12 PARSEL,MERKEZ GÖMBE YUVALLAR,MERKEZ KIZILAĞAÇ,MERKEZ KIZILAĞAÇ Mah.,MERKEZ YAYLA KIZILAĞAÇ,MERKEZ YAYLAKILINÇLI Mah. 138 ADA 38 PARSEL,MERKEZ YAYLAKILINÇLI YUKARI bölgelerinde 16.00'ya kadar su kesintisi yaşanacak. Kepez'de MERKEZ GAZİ 6613,MERKEZ GAZİ 6626/1,MERKEZ GAZİ Mah. 6612 Sk.,MERKEZ GAZİ Mah. 6617 Sk.,MERKEZ HABİBLER 5541,MERKEZ HABİBLER 5590,MERKEZ HABİBLER Mah. 5594 Sk.,MERKEZ HABİBLER Mah. 5595 Sk.,MERKEZ ŞELALE 7226,MERKEZ ŞELALE Mah. 7218 Sk.,MERKEZ ŞELALE Mah. 7221 Sk.,MERKEZ ŞELALE SÜTÇÜLER bölgelerindeki arıza çalışması ise 16.00'da sona erecek. Korkuteli MERKEZ ÇAYKENARI CAMİ,MERKEZ ÇAYKENARI HATİPLER,MERKEZ ÇAYKENARI Mah. 11004 Sk.,MERKEZ ÇAYKENARI Mah. CAMİ sokaklarındaki kesinti 17.00'ye kadar sürecek. KUMLUCA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 12 Eylül günü KUMLUCA,MERKEZ KASAPÇAYIRI GÖKKUŞAĞI,MERKEZ KASAPÇAYIRI Mah. DEMİRCİ TEPESİ, MERKEZ BAĞLIK,MERKEZ BAĞLIK Mah.,MERKEZ ELLİNCİ YIL MAHALLESİ Mah. YENİ Sk.,MERKEZ GÖKSU,MERKEZ HACIVELİLER DINGIL,MERKEZ HACIVELİLER Mah. DINGIL,MERKEZ HACIVELİLER Mah. ÇÜRÜKİÇİ Sk.,MERKEZ HACIVELİLER ÇÜRÜKİÇİ,MERKEZ KARŞIYAKA DİŞÇİLER,MERKEZ KARŞIYAKA KOCAKESİK,MERKEZ KARŞIYAKA Mah. BARBAROS Cd,MERKEZ KARŞIYAKA Mah. SARIKESİK Sk.,MERKEZ KAVAKKÖY Mah. 101 Sk.,MERKEZ KUM,MERKEZ MERKEZ GÖDENE,MERKEZ MERKEZ HALİL ÇIVGIN,MERKEZ MERKEZ Mah. 369 ADA / 5 PARSEL,MERKEZ MEYDAN AHMET ALİ AĞA,MERKEZ MEYDAN Mah. AHMET ALİ AĞA Blv,MERKEZ MEYDAN Mah. NARENCİYE Sk.,MERKEZ MEYDAN ÜNİVERSİTE,MERKEZ YENİ bölgelerinde çalışmalar 16.00'da bitecek. Manavgat'ta arıza çalışmaları MERKEZ ILICA 293,MERKEZ ILICA Mah. 292 Sk.,MERKEZ ILICA Mah. 301, MERKEZ GÜNDOĞDU GÜNDOĞDU BULVARI,MERKEZ GÜNDOĞDU KIRLI,MERKEZ GÜNDOĞDU Mah. GÜNDOĞDU BULVARI Blv,MERKEZ GÜNDOĞDU Mah. KIRLI Cd bölgelerinde geçerli olurken 16.00'ya kadar sürecek. Muratpaşa MURATPAŞA,MERKEZ GÜZELOBA 2134,MERKEZ GÜZELOBA 2136,MERKEZ GÜZELOBA Mah. 2137 Sk.,MERKEZ GÜZELOBA Mah. 2147 Sk.,MERKEZ ÇAĞLAYAN 2041,MERKEZ ÇAĞLAYAN 2045,MERKEZ ÇAĞLAYAN Mah. 2041 Sk.,MERKEZ ÇAĞLAYAN Mah. 2045 bölgelerinde de kesinti devam ediyorken 16.00'da bitmesi planlandı. İlgili Haberler En ucuz elektrikli otomobiller belli oldu: Fiyatı 1 milyon liradan ucuz 2 model kaldı Ferrari, ilk elektrikli araç modelinin sahte V8 motor sesini dinletti