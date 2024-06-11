Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Antalya Olimpos'ta bulunan Kadir'in Ağaç Evleri'nde çıkan yangın söndürüldü! Son fotoğrafları içler acısı

Antalya Olimpos'ta bulunan Kadir'in Ağaç Evleri'nde çıkan yangın söndürüldü! Son fotoğrafları içler acısı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
11 Haziran 2024 09:55 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 09:57

Antalya Kumluca’da bulunan ve Olimpos’un simgesi haline gelen Kadir’in Ağaç Evleri’nde dün yangın çıktı. Daha önce de yangın ve sel felaketi yaşayan tesis küle döndü.

Antalya’nın ilk ağaç evler turizmini başlatan Kadirin Ağaç Evleri, 30 yıldır hizmet vermekteydi. 2007 yılında yangın ve 2009 yılında sel felaketi yaşayan bu tesis dün çıkan yangınla kullanılmayacak hale geldi.

ANTALYA’NIN TURİZM SİMGESİ KÜL OLDU

Çam ormanı, portakal bahçeleri ve ağaçların tepesine kurulu ağaç evleriyle doğayla iç içe konumda olan Kadirin Ağaç Evleri, dün nedeni bilinmeyen bir yangınla küle döndü. 100 bungalovdan oluşan Kadir’in Ağaç Evleri’nde çıkan yangın itfaiyecilerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Kadir Kaya’ya ait tesis yaklaşık 30 yıl önce kuruldu. Uluslararası Backpacking dünyasında popüler olan Kadir’in Ağaç Evleri TNT Dergisi’ne de konu olmuştu.

Antalya Olimpos'ta bulunan Kadir'in Ağaç Evleri'nde çıkan yangın söndürüldü! Son fotoğrafları içler acısı - 1. Resim

2007 YILINDA DA YANMIŞTI

Dünyaca bilinen Kadir’in Ağaç Evleri, 8 Şubat 2007 yılında bir yangın felaketi daha yaşamıştı. Bu yangınla tesisin büyük çoğunluğu yanmış ve sonradan tadilat yapılarak yeniden kullanıma açılmıştı.

2009 SENESİNDE SEL VURDU

Kumluca Olimpos’da 2009 yılında sel felaketinin yaşanmasıyla Kadir’in Ağaç Evleri’nde bulunan Öküz Bar tamamen yok olurken 70 oda hasar görmüştü.

Antalya Olimpos'ta bulunan Kadir'in Ağaç Evleri'nde çıkan yangın söndürüldü! Son fotoğrafları içler acısı - 2. Resim

KADİR’İN AĞAÇ EVLERİ KİMİN?

31 yıl önce kurulan Kadir’in Ağaç Evleri Tesisi Kadir Kaya’ya aittir.

Tesisin yangının ardından son görüntüleri:

Antalya Olimpos'ta bulunan Kadir'in Ağaç Evleri'nde çıkan yangın söndürüldü! Son fotoğrafları içler acısı - 3. ResimAntalya Olimpos'ta bulunan Kadir'in Ağaç Evleri'nde çıkan yangın söndürüldü! Son fotoğrafları içler acısı - 4. ResimAntalya Olimpos'ta bulunan Kadir'in Ağaç Evleri'nde çıkan yangın söndürüldü! Son fotoğrafları içler acısı - 5. Resim

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...