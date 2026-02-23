Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Antalya Ramazan etkinlikleri 2026! 19 Şubat-22 Mart Antalya Ramazan etkinlikleri programı, saatleri

Antalya Ramazan etkinlikleri takvimi belli oldu. Ramazan ayı boyunca Türkiye'nin 81 ilinde Ramazan etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Belediyeler tarafından gerçekleştirilen bu etkinliklere vatandaşlar ücretsiz katılım sağlayabiliyor. Vatandaşlar tarafından 19 Şubat-22 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Antalya Ramazan etkinlikleri araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden açıklama yaptı. Peki Antalya Ramazan etkinlikleri ne zaman, saat kaçta, nerede? İşte 19 Şubat-22 Mart Antalya Ramazan etkinlikleri takvimi...

Antalya Ramazan etkinlikleri 2026! 19 Şubat-22 Mart Antalya Ramazan etkinlikleri programı, saatleri
23.02.2026
23.02.2026
saat ikonu 16:26

Antalya Ramazan etkinlikleri kapsamında Karagöz ve Hacivat, meddah, orta oyunları, halk oyunları gösterileri, ve konserler gerçekleştirilecek. Aynı zamanda Semazen, tiyatro, halk oyunları ve sürpriz etkinliklerin de gerçekleştirileceği duyuruldu. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan Antalya Ramazan etkinliklerinin ne zaman, nerede ve saat kaçta yapılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Antalya Ramazan etkinlikleri 2026! 19 Şubat-22 Mart Antalya Ramazan etkinlikleri programı, saatleri

ANTALYA RAMAZAN ETKİNLİKLERİ 2026

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca her gün Cam Piramit Fuat ve Kongre Merkezi'nde farklı bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Açıklanan bilgilere göre bugün (23 Şubat 2026 Pazartesi) saat 20.15'te "Sevimli Maskotlar Dans Gösterisi" ve saat 20.45'te "Ramazan Müzikleri" etkinliği gerçekleştirilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan bu etkinliklere vatandaşlar ücretsiz olarak katılım sağlayabilecekler.

Antalya Ramazan etkinlikleri 2026! 19 Şubat-22 Mart Antalya Ramazan etkinlikleri programı, saatleri

24 Şubat 2026 Salı günü ise Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde saat 20.15'te "Jonglör Show" ve saat 20.45'te "Ramazan Müzikleri" etkinlikleri düzenlenecek. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan etkinlikler bir gün önceden Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabı ve internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

Antalya Ramazan etkinlikleri 2026! 19 Şubat-22 Mart Antalya Ramazan etkinlikleri programı, saatleri

ANTALYA RAMAZAN ETKİNLİKLERİ İLÇELERDE DE SÜRÜYOR

Antalya'nın ilçe belediyeleri tarafından da Ramazan etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Muratpaşa Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre Ramazan ayı boyunca 11.00-22.00 saatleri arasında Ramazan Çarşısı kurulacak. Ramazan Çarşısı'nda her cumartesi ve pazar günleri saat 16.00'dan itibaren Ramazan temalı gezici sirk ve karakter kortejleri gerçekleştirilecek. Hafta sonları ayrıca 16.00-19.00 saatleri arasında çocuklara yönelik yüz boyama ve balon şişirme etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

Antalya Ramazan etkinlikleri 2026! 19 Şubat-22 Mart Antalya Ramazan etkinlikleri programı, saatleri

Ayrıca pazar günleri saat 16.30'da çocuk tiyatrosu sahnelenecek. Ramazan ayı boyunca çarşamba, cumartesi ve pazar günleri saat 19.30'da semazen gösterisi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 19.45'te Hacivat-Karagöz gösterisi ile pazar günleri saat 19.45'te meddah ve orta oyunu sergilenecek. Gösterilerin yanı belirlenen günlerde farklı konserler de gerçekleştirilecek.

#Antalya Ramazan Etkinlikleri
#Karagöz Hacivat
#Çocuk Atölyeleri
#Semazen Gösterisi
#Meddah Orta Oyunu
#Aktüel
