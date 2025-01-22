Antalya Solotürk gösterisinin ne zaman olacağı gündemde

22 Ocak 2025 14:36 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 15:13

Solotürk, Instagram hesabından Antalya'da deniz üstü eğitim uçuşları gerçekleştireceğine dair paylaşımda bulundu. Antalya'da yaşayan vatandaşlar Solotürk eğitim uçuşunun saatini ve yerini araştırmaya başladı.

Uçuş gösterileri ile nefes kesen Solotürk​, yaptığı gösteriler ile adından söz ettirmeye devam ediyor. 22 Ocak - 30 Ocak aralığında Antalya​'da gerçekleşecek olan eğitim uçuşlarını takip etmek isteyenler konum bilgisini bekliyor.

SOLOTÜRK ANTALYA GÖSTERİSİ NE ZAMAN?

Solotürk, Instagram hesabı üzerinden "SOLOTÜRK, deniz üstü eğitimleri kapsamında Antalya’da eğitim uçuşları icra edecektir.

Uçuşlarımızın gün ve saatleri için takipte kalınız..." sözleri ile uçuş yapılacağını duyurdu. Şu an için eğitim uçuşlarının saat ve yer bilgisi henüz paylaşılmadı.

SOLOTÜRK GÖSTERİ TAKVİMİ

Solotürk gösteri takvimini resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından paylaşıyor. Yapılan paylaşımlarla beraber gösterilerin tarihlerine ulaşabiliyoruz.