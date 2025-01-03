Antalya'da deprem mi oldu? 3 Ocak Kandilli Rasathanesi sarsıntı Alanya ve Manavgat'ta da hissedildi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

03 Ocak 2025 17:03 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 17:10

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Antalya'da sarsıntı oldu. 12 km derinlikte olan sarsıntı sonrası Antalya, Alanya'da deprem mi oldu araştırıldı.

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Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Antalya​ Körfezi'nde meydana gelen deprem​ sonrasında şiddeti gündeme geldi. Sarsıntı ile korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar Antalya, Alanya​ deprem mi oldu araştırmaya başladı. ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? 3 Ocak günü Alanya açıklarında olan 4,6 şiddetindeki deprem çevre illerde de hissedildi. Sarsıntı 16.51'de meydana gelirken derinliği 12 km olarak ölçüldü. Vatandaşları endişelendiren sarsıntının şiddeti 4.5 olarak paylaşıldı. KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SON DAKİKA Kandilli Rasathanesi verileri aracılığıyla gün içerisinde olan depremlerin şiddetini ve konumunu öğrenebiliyoruz. Antalya, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Batman, Van ve Hakkari gibi illerde hissedilen sarsıntıların şiddetine anlık olarak erişebiliyoruz. SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ İlgili Haberler Antalya deprem ile sallandı! AFAD ilk verileri paylaştı