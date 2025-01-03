Antalya'da deprem mi oldu? 3 Ocak Kandilli Rasathanesi sarsıntı Alanya ve Manavgat'ta da hissedildi
Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Antalya'da sarsıntı oldu. 12 km derinlikte olan sarsıntı sonrası Antalya, Alanya'da deprem mi oldu araştırıldı.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Antalya Körfezi'nde meydana gelen deprem sonrasında şiddeti gündeme geldi.
Sarsıntı ile korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar Antalya, Alanya deprem mi oldu araştırmaya başladı.
ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?
3 Ocak günü Alanya açıklarında olan 4,6 şiddetindeki deprem çevre illerde de hissedildi. Sarsıntı 16.51'de meydana gelirken derinliği 12 km olarak ölçüldü.
Vatandaşları endişelendiren sarsıntının şiddeti 4.5 olarak paylaşıldı.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SON DAKİKA
Kandilli Rasathanesi verileri aracılığıyla gün içerisinde olan depremlerin şiddetini ve konumunu öğrenebiliyoruz. Antalya, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Batman, Van ve Hakkari gibi illerde hissedilen sarsıntıların şiddetine anlık olarak erişebiliyoruz.