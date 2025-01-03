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Antalya'da deprem mi oldu? 3 Ocak Kandilli Rasathanesi sarsıntı Alanya ve Manavgat'ta da hissedildi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
03 Ocak 2025 17:03 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 17:10
Antalya&#039;da deprem mi oldu? 3 Ocak Kandilli Rasathanesi sarsıntı Alanya ve Manavgat&#039;ta da hissedildi

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Antalya'da sarsıntı oldu. 12 km derinlikte olan sarsıntı sonrası Antalya, Alanya'da deprem mi oldu araştırıldı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Antalya​ Körfezi'nde meydana gelen deprem​ sonrasında şiddeti gündeme geldi.

Sarsıntı ile korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar Antalya, Alanya​ deprem mi oldu araştırmaya başladı.

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

3 Ocak günü Alanya açıklarında olan 4,6 şiddetindeki deprem çevre illerde de hissedildi. Sarsıntı 16.51'de meydana gelirken derinliği 12 km olarak ölçüldü.

Vatandaşları endişelendiren sarsıntının şiddeti 4.5 olarak paylaşıldı.

Antalya'da deprem mi oldu? 3 Ocak Kandilli Rasathanesi sarsıntı Alanya ve Manavgat'ta da hissedildi - 1. Resim

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SON DAKİKA

Kandilli Rasathanesi verileri aracılığıyla gün içerisinde olan depremlerin şiddetini ve konumunu öğrenebiliyoruz. Antalya, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Batman, Van ve Hakkari gibi illerde hissedilen sarsıntıların şiddetine anlık olarak erişebiliyoruz.

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Kaynak: TGRT Haber
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