Antalya’da fay hattı var mı deprem olur mu? Naci Görür uyardı

24 Kasım 2024 22:20 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 22:47

Prof. Dr. Naci Görür Kars depreminin ardından Antalya için de deprem konusunda ciddi uyarılarda bulundu. Vatandaşlar Antalya’da fay hattı olup olmadığını araştırıyor.

Kars’ta meydana gelen depremin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür Antalya​ için de deprem​ uyarısında bulundu.

Antalya’nın üzerinde bulunduğu dört önemli fay hattına işaret eden Prof. Dr. Naci Görür, bu sistemlerin her birinin 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem üretebilecek kapasitede olduğunu dile getirdi.

ANTALYA’DA FAY HATTI VAR MI?

Prof. Dr. Naci Görür, Antalya’nın arazisinin kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinde farklı fay hatlarıyla çevrili olduğuna dikkat çekti.

Bu fay hatları​ ise şunlardır:

Doğuda: Akşehir Körfezi fay hattı,

Kuzeyde: Eğirdir Fay Sistemi,

Batıda: Fethiye-Burdur Fay Hattı,

Güneyde: Kıbrıs-Helenik Fay Hattı

ANTALYA DEPREM BÖLGESİNDE Mİ?

Antalya il merkezi yayınlanan son deprem haritasına göre 2. derece deprem bölgesinde bulunurken, batı kesimlerdeki sismik aktivite daha yoğundur.

Özellikle Helenik-Kıbrıs Fay Hattı, Fethiye-Burdur Fay Zonu ve Kırkkavak Fayı gibi aktif fay hatları, kentin deprem potansiyelini artırmaktadır.