Antalya'da hangi otelde yangın çıktı? Otel yangınında son durum merak ediliyor

27 Ocak 2025 22:05 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 22:32

Antalya'nın Alanya ilçesinde 12 katlı inşaat halindeki otelde başlayan yangın kısa sürede büyürken, yangın çıkan otel ve yangındaki son durum araştırma konusu oldu.

Son dakika | Antalya'da otel inşaatında yangın: Sebebi belli oldu

Son dakika | Antalya'da otel inşaatında yangın: Sebebi belli oldu

Alanya yangın neden çıktı? Son durum gündemde

Alanya yangın neden çıktı? Son durum gündemde

Cikcilli Mahallesi Kerim Ertekin Caddesi’nde yapımı devam eden bir otelde, akşam saatlerinde yangın çıktı.

Alt katlarda çıkan yangının kısa sürede üst katlara sıçraması, bölgede paniğe yol açtı.

ANTALYA'DA HANGİ OTELDE YANGIN ÇIKTI?

Antalya’nın Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi’nde 12 katlı bir otelin inşaatında yangın çıktı.

Otel haline dönüştürülmek üzere kaynak çalışmaları yapılan binanın ilk katında çıkan yangın, hızla üst katlara yayıldı.

Yangının çevredeki binalara yayılmaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

ANTALYA OTEL YANGININDA SON DURUM NE?

Otel yangını itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla kontrol altına alındı.

Yangında inşaatın üst katlarında mahsur kalan 4 işçi, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Öte yandan Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ise yangın sırasında inşaatta 200 kişilik çalışma ekibinin bulunmadığını, yalnızca birkaç işçinin görevde olduğunu belirtti.